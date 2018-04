VIDEO. Juve-Real: La bicyclette chef d'oeuvre de Cristiano Ronaldo (Zidane n'en croit pas ses yeux)

Pour le doublé, Cristiano Ronaldo sort le grand jeu sur le terrain de la Juve. — Alberto PIZZOLI / AFP

Il est immortel, tout simplement. Ne cherchez pas le ratio du but le plus beau et plus important de l'année, vous l'avez sous les yeux. En quart de finale aller de la Ligue des champions entre la Juve et le Real, Cristiano Ronaldo a inscrit un but absolument sublissime pour le 2-0. Sur un centre de Carjaval, Air Ronaldo s'est enlevé à 3 mètres de haut pour envoyer une bicyclette fabuleuse dans la lucarne.

[⚽️ VIDEO BUT] 🏆 #JUVRMA

💥 Cristiano Ronaldo marque d'un retourné acrobatique contre la Juventus !

😍 Tout le stade se lève et applaudit 👏 https://t.co/kFe0UhUve1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 3, 2018

Ah et c'est pas la lucarne de n'importe qui, hein, mais celle de Gianluigi Buffon. Enfin bon sur ce coup on aurait pu mettre le hamster de la relectrice du soir de 20 Minutes, ça aurait pareil. Quelle légende quand même ce Cristiano Ronaldo.