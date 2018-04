Ligue 1: Christophe Galtier va prendre 24 heures pour faire le point sur la situation du LOSC qui file tout droit vers la Ligue 2

Christophe Galtier et le LOSC sont en très mauvaise posture — DENIS CHARLET / AFP

Lille file tout droit vers la relégation.

À sept journées de la fin, le club nordiste est avant-dernier au classement.

Christophe Galtier, l’entraîneur nordiste, se laisse une journée pour prendre des décisions fortes dans cette fin de saison.

Le LOSC est au bord du gouffre. Battu à domicile (0-1) dimanche par Amiens, concurrent direct pour le maintien, dans un match ultra-important, Lille n’en finit plus de s’enfoncer. Avant-dernier de Ligue 1, le club reste sur une série de huit matchs d’affilée sans victoire et n’a jamais été aussi proche de la relégation alors qu’il ne reste plus que sept journées pour se sauver.

Bref, le tableau est noir surtout que Christophe Galtier semble démuni. Venu s’exprimer à l’issue de la rencontre, l’entraîneur lillois a fait part de ses gros doutes sur la capacité de son équipe à se maintenir.

« Rien ne s’arrange »

« Il y a une grande réflexion que l’on doit avoir dans les 24 heures pour savoir si les choses peuvent continuer comme ça. Rien ne s’arrange. J’ai utilisé beaucoup de leviers. Face à des équipes qui luttent pour le maintien, on n‘est pas au niveau sur le plan mental, dans le comportement et l’investissement. Si on continue comme ça, on y va tout droit » a reconnu le coach.

Cette année c’est le premier avril tous les jours au Losc — Michel Seydur (@michelseydur) April 1, 2018

Plus beaucoup de leviers à utiliser

Galtier l’assure : il ne démissionnera pas d’ici la fin de saison. Mais l’entraîneur, arrivé le 29 décembre dans le Nord, espère des changements dans le sprint final pour sauver ce qui peut encore l’être. Mais l’ex-coach de Saint-Etienne ne semble plus avoir beaucoup de leviers à sa disposition pour relancer un effectif qu’il n’a pas choisi. Entre je-m’en-foutisme, individualisme, arrogance et inconscience, le groupe de joueurs lillois n’a jamais formé une équipe.

« S’il faut être treize sur la feuille de match, on sera treize »

« Les joueurs n’ont pas conscience de ce que l’on doit mettre dans un match ou sur la durée d’un match pour se sortir de cette situation-là. Il y a beaucoup trop d’états d’âme ; On n’est pas dans le déni mais ça paraît difficile pour certains de faire les efforts pour les autres. C’est ce que j’ai ressenti à la mi-temps dans des regards, dans des paroles ; On va faire en sorte d’y remédier. S’il faut être treize sur la feuille de match, on sera treize » poursuit Christophe Galtier.

Reste à trouver le levier ultime. Le coach lillois assure qu’il en a encore dans son esprit. « Il en reste un ou deux (leviers) que je garde pour moi, on va voir si je vais être suivi par les joueurs pour les utiliser ». Il vaudrait mieux car si rien ne change rapidement, Lille descendra irrémédiablement en Ligue 2.