Tut, tut! On est reparti sur les autoroutes de la Ligue 1. Après le superbe multiplex de fin d'après-midi, on rempile avec le dernier live de cette 31e journée. L'OL reçoit le TFC dans un match qui ne manque pas d'enjeux, aussi opposés puissent-ils être. Lyon court après la troisième place de l'OM et donc une chance de jouer la Ligue des champions l'année prochaine alors que Toulouse rêve d'un exploit à l'extérieur pour s'aérer et fuir cette zone rouge si menaçante (Troyes, 18e, n'a qu'un point de retard). Bref, le match de ce soir ne comptera pas pour du beurre.

>> Rendez-vous dès 20h45 pour le début de ce live