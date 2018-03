Tragédie: Un tout jeune joueur de Guingamp brutalement décédé

Baptiste Le Foll avait 12 ans. — Capture d'écran/Twitter

Le club l’a annoncé lui-même sur twitter, où le logo du club est depuis passé de la couleur au noir et blanc. Un jeune joueur de l’équipe U12 de l’En Avant est décédé dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 mars mars. Il s’appelait Baptiste Le Foll, et la photo choisie par le club pour lui rendre hommage, où on le voit sur un terrain avec le maillot guingampais, est profondément émouvante.

Communiqué : décès de Baptiste Le Foll

Communiqué : décès de Baptiste Le Foll

Dans son communiqué, l’EAG « présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous ses encadrants et coéquipiers ». De son côté, la LFP a également fait part de sa profonde tristesse en apprenant la nouvelle. Nul doute que l’émotion devrait être grande dimanche après-midi au Roudourou, où Guingamp doit affronter Bordeaux en L1.