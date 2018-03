VIDEO. Pierre Ménès met Sangaré dans ses flops du match contre l'OM alors qu'il ne jouait pas, grosse poilade sur le plateau

Pierre Ménès dans le «CFC» du 27 mars 2016. — FRANCK FIFE / AFP

Joli moment de rigolade -et de malaise dimanche soir dans le CFC après Toulouse-OM. C'est l'heure des flops de Pierre Ménès, comme d'habitude, et le consultant vedette de Canal + jette son dévolu sur trois noms: Diop, Germain...et Sangaré,parce qu'il «ne l'a pas vu». Et pour cause, le dit Sangaré n'a pas joué. Premiers rires contenus d'Olivier Dacourt alors qu'Hervé Mathoux pense déjà à rendre l'antenne, jusqu'à ce que que Stéphane Guy demande la parole depuis le Stadium. «Je pense que Pierre voulait en fait parler de Yaya Sanogo, puisque Sangaré était en tribunes».

C'est le signal attendu par tout le plateau pour exploser de rire, Pierre Ménès inclut, trop conscient de sa bourde pour essayer de s'en défendre. «Toutes mes excuses à Sangare qui était forcément invisible puisqu’il ne jouait pas. Deux raisons : il était sur ma feuille de match et je suis super malade. Et puis on a bien rigolé», a tweeté dans la foulée l'ancien journaliste de l'Equipe. La prochaine fois, il regardera la compo plus attentivement. Voire même le match, qui sait.