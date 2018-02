Alessandrini: «Je suis l’un des seuls à avoir égratigné le grand Bielsa»

Romain Alessandrini en mode LA — Janosz/ISI/Shutterstock/SIPA

Adoré par les supporteurs marseillais, Marcelo Bielsa ne l'était pas forcément dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Lors d'une interview accordée à So Foot, Romain Alessandrini, aujourd'hui joueur du Los Angeles Galaxy, a souhaité faire connaître le fond de sa pensée au sujet de son ancien entraîneur argentin.

L’ancien Olympien ne comprend pas l'engouement que suscite El Loco : « Je suis peut-être l’un des seuls, avec deux-trois autres, à avoir égratigné le grand Bielsa. Parce que les autres ont peur, tout simplement. Bielsa, c’était – et c’est encore – un sujet sensible en France. Il dégage quelque chose. C’est un Monsieur quand même. Vraiment. On le respecte pour ça. Mais pourquoi cacher qu’il n’a jamais rien gagné, qu’il a lâché toutes les équipes qu’il a eues ? On dit juste que c’est un très grand entraîneur parce que Guardiola a dit qu’il s’était inspiré de lui ? Faut arrêter…»

⭐ SO FOOT 154 ⭐ en kiosque demain



Avec une interview de Xavi : « Des gens me disaient que j'étais le cancer du Barça, que je n'avais pas la personnalité pour jouer dans ce club, qu'on ne gagnerait jamais la C1, qu'avec Iniesta, on était incompatibles. Des visionnaires... » pic.twitter.com/sqC6tvM7aw — SO FOOT (@sofoot) February 28, 2018

Il poursuit : « On ne prenait pas de plaisir à l’entraînement : que des passes, des trucs tactiques, des courses, et très peu de jeu. Dans le vestiaire, on en avait marre. Ça a fonctionné les six premiers mois. Sauf qu’on a lâché, mentalement ou physiquement, je ne sais pas trop. Avec Bielsa, les gens n’ont retenu que le bon, mais ils ont oublié tout le reste ».