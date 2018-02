Finis les week-ends de Coupe Davis dans les provinces de France. La Fédération internationale de Tennis (ITF) a présenté ce lundi un projet de transformation de la célèbre compétition par équipes. Dorénavant, le titre de meilleure nation de Tennis au monde devrait se jouer entre 18 pays chaque année durant la semaine de novembre actuellement attribuée à la finale dans un lieu neutre.

Derrière cette transformation se cache un fonds d’investissement répondant au nom de Kosmos présidé par… le footballeur Gerard Piqué et soutenu par le PDG d’un sponsor du FC Barcelone, Hiroshi Mikitani du site de commerce en ligne japonais Rakuten.

I’m so excited to announce this historic partnership with the @ITF_Tennis ➡️ https://t.co/Wk6JeCZ928 pic.twitter.com/PkRuRhzqmu — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 26, 2018

Dans un communiqué sur son site internet, l’ITF précise que l’investissement de Kosmos permettra « une hausse significative du prize money pour les joueurs et les nations membres de l’ITF. »

Kosmos et l’ITF espèrent lancer le tournoi dès 2019

La Fédération annonce que “plusieurs villes de classe mondiale ont déjà exprimé un intérêt pour accueillir l’évènement. » Le projet sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle de la Fédération internationale qui se déroulera en aout prochain en Floride. Du côté de Kosmos, on espère lancer la compétition dès 2019.

« C’est un grand changement bénéfique pour le Tennis », s’est réjoui le Président de l’ITF David Haggerty said, « notre comité supporte un plan ambitieux pour le futur de la Coupe Davis, l’un des évènements sportifs les plus importants et les plus appréciés. Notre vision est de créer un tournoi majeur à la fin de chaque saison qui sera un festival de tennis et de divertissement, auquel prendront part les plus grands joueurs du monde sous les couleurs de leur pays afin de décider le champion de la Coupe Davis. »

Selon ce projet, la compétition, rebaptisée “World Cup of Tennis”, se jouera sur 7 jours durant la semaine prévue habituellement pour la finale de la Coupe Davis. Elle commencera par une phase de poules voyant toutes les nations s’affronter, suivie ensuite par des quarts de finale. Chaque tour consistera en deux simples et un double en deux sets gagnant. Parmi les 18 nations sélectionnées, 16 seront issues du groupe mondial et seront accompagnées par 2 nations qualifiées.

A.G.