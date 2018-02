Patinage artistique: Beyoncé et combi-pantalon... Une icône féministe, Maé-Bérénice Meité? Oui, mais «sans prise de tête»

En patinant sur un medley de Beyoncé, Maé-Bérénice Meité a fait sensation. — AFP

Maé-Bérénice Meité se classe 19e du concours individuel des JO de Pyeongchang, en dessous, donc de sa 10e place à Sotchi.

Mais la Française est ravie d'avoir pu être un «role model» pendant ces Jeux.

De l’un de nos envoyés spéciaux à Pyeongchang,

Maé-Bérénice Meité tweete souvent en majuscules. Et tout le temps en anglais. C’est donc en VO, mais sans crier, qu’elle nous a dit en zone mixte que « c’était cool to be remembered ». C’était après sa dernière épreuve olympique, ce vendredi. Et on confirme : la patineuse originaire de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), expatriée aux Etats-Unis pour s’entraîner, a effectivement laissé sa trace dans la glace de la patinoire de Gangneung. Exécuté sur un medley de Beyoncé et en combi-pantalon, son programme court de l’épreuve collective a fait sensation.

France's Maé-Bérénice Méité skated IN PANTS, and ended her Beyoncé medley with "Run the World (Girls)". Girl, you are an #OlympicHero — Jess Mason (@JessLovesLit) February 11, 2018

Meet Maé-Bérénice Méité, an Olympic Figure Skater from France.



- Dark skinned black woman

- Wore pants for her routine

- Skated to Beyoncé



HAPPY 👏 BLACK 👏 HISTORY 👏 MONTH 👏#BlackHistoryMonth #BlackGirlMagic #BlackExcellence #ItsTooColdForSkirtsOutThere pic.twitter.com/jYkEGqbkup — Annie Y (@BooksAndBoujee) February 11, 2018

@MBMeite From the moment I saw you wearing that 🔥🔥🔥 jumpsuit I knew you were gonna be ICONIC, and then you go and skate to Beyoncé 👏🏽👏🏽👏🏽 Also you're gorge 😍 — Beck Nielsen (@NielsenBeck) February 11, 2018

Et voilà comment on devient une icône féministe en quelques minutes (et malgré une chute lors de son programme, mais ça, tout le monde s’en fout). « Je ne m’y attendais pas ! Mais, mais c’est un rôle que je prends avec plaisir, nous a-t-elle expliqué, ce vendredi, avec un grand sourire. Je ne me prends pas trop la tête, si je peux avoir un impact sur une seule personne, c’est déjà cool ! » Quel impact ?

Que les gens apprécient ce qu’ils font, qu’ils le fassent avec le cœur. Et qu’ils soient eux-mêmes. Il faut suivre son instinct et être soi-même ! »

Son instinct, en l’occurrence, était de se jeter dans la brèche. Depuis 2006, les femmes peuvent patiner en pantalon ? You go girl. Depuis 2014, elles peuvent choisir des musiques non-instrumentales ? Alors on oublie les tubes du classique ou de Céline Dion, et on tente un mash-up de Beyoncé pour le programme court, du C2C pour la deuxième partie du programme long.

OMG I'M OVERWHELMED BY THE LOVE YOU ARE SHOWING ME TWITTER ! I'M CRYING OF JOY IN FRONT OF MY PHONE, THANK YOU 😭😍😍❤❤❤ — Maé-Bérénice Méité (@MBMeite) February 11, 2018

« Cette seconde partie me ressemble beaucoup, c’est un peu fun, c’est un peu moi, se marre Maé-Bérénice Meité. C’est un plaisir de patiner et de donner un peu de joie aux gens. » Pas de jeter de nounours ni de fleurs, mais le public de la patinoire a apprécié sa performance, ce vendredi encore. Car Maé-Bérénice Meité, qui se classera finalement 19e du concours, est passée entre des patineuses

très jeunes

très Russes

très lisses

qui choisissent des musiques très chiantes (on n’a rien contre Céline Dion et Debussy mais à force, ça lasse)

et des costumes du style tutu ou petite robe.

La (géniale) Française Maé-Bérénice Meité, lors du programme libre. - SIPA

« Déjà, j’ai un physique atypique [dans le milieu de la glace], et je me démarque un peu des autres, donc c’est cool de pouvoir laisser son empreinte », reprend Maé-Bérénice Meité. Elle a vécu ces JO-2018 comme des « montagnes russes », entre une blessure au genou, quelques chutes, et, donc, cet afflux de messages positifs sur les réseaux sociaux.

La Française Maé-Bérénice Meité a chuté lors du programme court dames de la compétition par équipes. #PyeongChang2018 #JOClub #Patinageartistique



Revivez son passage : https://t.co/khuUQ8D4jk pic.twitter.com/szkkjWOtC4 — France tv sport (@francetvsport) February 11, 2018

Et le soutien d’une vice-championne olympique, Gabriella Papadakis : « En France, on est fiers de Maé, qu’elle assume vraiment ce qu’elle veut faire elle. C’est rare. En tant que femme, en tant que patineuse, je trouve ça bien. » Verra-t-on Papadakis et Cizeron, un jour, danser sur « Debout les femmes », l’hymne du MLF ? Après tout, les spécialistes du patinage jugent que les deux danseurs Français doivent devenir moins classique…