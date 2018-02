JO 2018: Martin Fourcade, un relais pour l'Histoire! La France entière derrière le relais... Le programme de vendredi

JEUX OLYMPIQUES Si vous ne suivez pas la course de Martin Fourcade ce midi, Emmanuel Macron vous enlève automatiquement votre nationalité française…

La France, et pas n'importe laquelle... — SIPA / Paint

Vendredi 23 février - Jour 14

Les Français du jour

La quinzaine parfaite du biathlon bleu va-t-elle se terminer en apothéose ? Les biathlètes ont déjà rapporté cinq médailles à la France (un tiers du total). Vont-ils permettre de battre le record de Sotchi, avec une seizième médaille ? Martin Fourcade va-t-il faire exploser un pays entier, aux alentours de 13 heures ? Ça fait beaucoup de questions, oui. Tout ça pour vous dire que le relais masculin incarne la principale chance de médaille, ce vendredi.

>> A lire aussi : JO 2018: Il y a l'or au bout, mais c'est pas facile, un relais avec Martin Fourcade... N'est-ce pas Anaïs Bescond?

Les stars du jour

Les deux Russes Alina Zagitova et Evgenia Medvedeva (petit copié collé ni vu ni connu) s’affrontent dans un magnifique duel, en patinage artistique. Elles ont toutes les deux amélioré le record du monde sur le programme court, mercredi. Elles s’affrontent sur le libre ce vendredi, à 2 heures.

La médaille que l’on n’attend pas

En ski cross féminin. Même s’il faudrait toute une série de chutes, à la Bradbury, pour que Marielle Berger Sabbatel (12e des qualifs) et Alizée Baron (6e) grattent une médaille. Et on ne sait même pas si la finale va avoir lieu, car les conditions météos sont très mauvaises. Dans ce cas, c’est le classement des qualifications qui serait conservé. Super.

Les trois choses à ne pas louper

A partir de 2 heures du mat' , le programme libre du patinage artistique féminin, parce que Maé-Bérénice Meïté runs the world. Elle a fait sensation en patinant en pantalon sur du Beyonce, lors des programmes courts.

, le programme libre du patinage artistique féminin, parce que Maé-Bérénice Meïté runs the world. Elle a fait sensation en patinant en pantalon sur du Beyonce, lors des programmes courts. A 12h05, la demi-finale dames du curling, parce que c’est le meilleur sport des JO et parce que les Coréennes aka la « Garlic Team » sont la sensation de cette fin de quinzaine.

la demi-finale dames du curling, parce que c’est le meilleur sport des JO et parce que les Coréennes aka la « Garlic Team » sont la sensation de cette fin de quinzaine. A 12h15, le relais hommes des biathlètes, parce que Martiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

Les conseils lecture

La personnalité complexe de Marie Dorin-Habert, une des choses les plus passionnantes de ces JO. Allez donc lire ce super portrait :

JO 2018: Fourcade, repos, retraite... Comment Marie Dorin-Habert est revenue de nulle part https://t.co/1xKhAkeaaV pic.twitter.com/u3lmRpErVP — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 22, 2018

Dans un tout autre délire, mais avec également un montage Paint bien crade :