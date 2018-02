JO 2018: Les relais à l'honneur... Pinturault peut-il le faire sur slalom?... Le programme de jeudi

Marie Dorin et le relais féminin joueront la médaille jeudi soir — CHINE NOUVELLE/SIPA

Jeudi 22 février - Jour 13

Les Français du jour

Honneur aux relais jeudi à Pyeongchang, avec le combiné nordique et les dames en biathlon. Les premiers ont une infime chance de jouer le bronze comme à la grande époque, mais il va falloir afficher un tout autre niveau que ce qui a été entrevu jusqu’ici. Pour Marie Dorin-Habert et sa clique en revanche, l’idée sera plutôt de poursuivre sur la lancée du relais mixte, couronné d’or mardi. Cette fois, il faudra faire sans Martin Fourcade. Ça risque d’être un peu plus compliqué. Mais on y croit.

La star

Ou plutôt LES stars. Le derby américain Vonn vs Shiffrin est attendu sur le combiné alpin jeudi. On parle de deux des plus grandes figures de ces Jeux olympiques. Si vous aimez le beau ski, c’est par là qu’il faudra regarder (en priant pour que la réalisation s’intéresse à la course).

La médaille que l’on n’attend pas

Deux médailles, cétacé, sauf pour Alexis Pinturault, toujours sous l’emprise des baleines​ d’Okinawa, qui va aller nous chercher une médaille de bronze miraculeuse sur slalom.

Les trois choses à ne pas louper demain :

Le combiné alpin féminin

Le slalom de Pinturault

Le relais dame de biathlon



Les conseils lecture

Maurice Manificat est allé chercher le bronze en team sprint avec Richard Jouve. Il est content mais s’est aussi permis un joli taquet aux Russes sur le dopage.

JO 2018: «Les Russes, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas compris la leçon, donc attendons», Manificat espère que la Russie n'a pas triché https://t.co/NA8FSBoV2Z pic.twitter.com/XHWOtssacg — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 21, 2018

Jean-Frédéric Chapuis a été l’une des grandes déceptions de la veille. Et il assume. C’est aussi ça, être un champion.