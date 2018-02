JO 2018: A 18 mois, la «fille» de Lindsey Vonn suit sa mère partout, même en conférence de presse

Lindsey Vonn — Nathan Bilow/AP/SIPA

Lindsey Vonn est arrivée avec un peu de retard à Pyeongchang.

Elle est venue avec sa fille d'un an et demi, qui a fait tout le voyage.

Mais ce n'est pas ce que vous pensez.

Par l’un de nos envoyés spéciaux à Pyeongchang,

Il a beaucoup été question de la famille de Lindsey Vonn lors de la première conférence de presse de l’Américaine. De son défunt grand-père, tout d’abord, que la star du ski alpin veut « rendre fier » à Pyeongchang. Puis, de Lucy. Qui est Lucy ? Lindsey en parlera mieux que nous. « Elle a un an et demi. Elle voyage partout avec moi. Elle dort beaucoup la journée. Depuis que j’ai divorcé, je peux avoir de la compagnie la nuit. J’ai hésité à l’amener, mais je me suis dit que j’avais besoin d’elle pour l’événement le plus important. »

Where is Lucy ?

Silence. Echange de regards avec un confrère français, qui expose à voix haute sa pensée :

Un an et demi ? Elle pleure pas, c’est assez étonnant.

« Elle dort beaucoup dans la journée »… À un an et demi, c’est un peu inquiétant, non ?

Pour ne rien arranger au mystère, on n’aperçoit pas ce divin enfant, qui s’est en plus tapé un voyage interminable depuis Munich – vachement solide ce petit humain bon sang –, où la skieuse a été retardée pour raisons administratives en milieu de semaine. On tourne la tête, à droite, à gauche, on se lève un peu. Rien. On ne trouve pas car on cherche mal. Il fallait viser plus bas : Lucy est en fait le chien de Lindsey. Une chienne noire et blanche. Un cavalier King Charles Spaniel, pour être précis.

lindsey vonn brought her dog to her press conference pic.twitter.com/ZsvskpbISH — Joon Lee (@iamjoonlee) February 9, 2018

Lindsey Vonn: "Oui, Lucy est venue avec moi. Je l'ai eue il y a un an et demi. Depuis que j'ai divorcé, je peux avoir de la compagnie la nuit. J'ai hésité mais j'avais besoin d'elle pour l'événement le plus important."

J'ai mis du temps à comprendre qu'elle parlait de sa chienne — Clément Guillou (@JeuneGuillou) February 9, 2018

En fait Lucy est à Lindsey Vonn ce qu’une Nintendo 3DS est à un immense geek : une source de plaisir facile à transporter. Car l’Américaine a d’autres chiens, plus gros, qu’elle se voit contrainte de laisser à la maison (on n’amène pas une console de salon dans le train ou l’avion, sauf une Nintendo Switch peut-être mais épargnez-nous votre mauvais esprit) : Leo et Bear. Les trois compagnons de la descendeuse ont hérité de son nom de famille et forment une belle brochette de poils. Figurez-vous qu’ils ont même un compte Instagram. Est-il utile de préciser qu’ils ont plus de followers que vous ?

Pas de bol pour vous, Lucy ne montrera pas le bout de sa truffe pendant la cérémonie d’ouverture. « Lucy a un petit collier team USA. J’aurais aimé que Lucy défile mais elle est un peu petite pour ça, elle va geler. » Et puis de toute façon, elle préfère sans doute dormir au chaud que traîner ses coussinets sur la glace coréenne par -15 degrés.