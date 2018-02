JO 2018: Le skicross français a trois médailles à défendre... Un miracle en ski de fond? Le programme de mercredi

Souvenez-vous du podium 100% français en skicross à Sortchi — SIPANY/SIPA

Mercredi 21 février - Jour 12

Les Français du jour

Il n’y aura pas mille athlètes tricolores favoris sur la neige de Pyeongchang, mercredi. Mais il y en aura. Et par chance, ils seront tous au même endroit, à savoir sur la piste de skicross. Jean-Frédéric Chapuis et Arnaud Bovolenta tenteront de conserver leur or et argent de Sotchi, où on avait eu la chance de s’offrir un podium 100 % bleu. Jonathan Midol ne sera lui pas là pour défendre son bronze, mais Terence Tchiknavorian et François Place tenteront de prendre sa relève.

La star du jour

Lindsey Vonn​, sur la descente de l’alpin. La grande star des JO essayera de gratter sa première médaille des JO, la troisième de sa carrière. Et sans doute la dernière, comme elle l’a récemment déclaré. Si ses genoux l’épargnent, Vonn aura de grandes chances de gagner. Mais attention à Sofia Goggia, la leader de la spécialité en Coupe du monde.

La médaille que l’on n’attend pas

Maurice Manificat et Richard Jouve sur le team sprint en ski de fond, bien sûr. Libérés par la médaille en relais, les Français n’ont plus rien à perdre et skieront l’esprit léger. En réalité, ils n’ont quasiment aucune chance, mais on n’avait rien d’autre à mettre.

Les trois choses à ne pas louper

Skicross hommes à partir de 3h du matin

La descente femmes en ski alpin à 11h

Le team sprint en ski de fond à partir de 17h50

Les conseils lecture

