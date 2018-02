JO 2018: La rencontre des sosies! Novak Djokovic donne rendez-vous à Pierre Vaultier à Roland-Garros

En langage Tinder, « it’s a match ! » Novak Djokovic et son sosie Pierre Vaultier devraient se rencontrer, à Roland-Garros. Et ils peuvent remercier Laurent Luyat, entremetteur de cette improbable rencontre.

Pierre Vaultier était sur le plateau de France Télévisions, quand il s’est marré, comme souvent dans ses interventions médiatiques, de sa ressemblance avec le tennisman Serbe. Une ressemblance tout relative d'ailleurs, avouons-le.

😂 @pierre_vaultier let’s make it happen. See you at RG! And congratulations on your Olympic medal(s)! https://t.co/m7HSoda6Vu