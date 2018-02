VIDEO. JO-2018: La surprise argentée Pereira De Sousa en snowboard cross, les larmes de Manificat... Ce qu'il faut retenir de la septième journée

Julia Pereira De Sousa remporte la médaille d'argent en snowboard cross, à seulement 16 ans. — Patrick Semansky/AP/SIPA

On attendait Adrien Théaux, Maurice Manificat ou encore Chloe Trespeuch. La (seule) médaille tricolore du jour est venue du snowboard cross féminin avec Julia Pereira De Sousa. La jeune snowboardeuse de 16 ans a décroché la médaille d’argent, derrière Michela Moioli. Du côté de l’alpin, on a cru longtemps à un exploit de Brice Giezendanner, le Français étant resté sur le podium jusqu’au passage de Matthias Mayer qui l’a envoyé tout droit vers la médaille en chocolat. L’Autrichien surpasse le Suisse Beat Feuz et le Norvégien Kjetil Jansrud. Et sur le ski de fond, c’est une déception pour l’équipe de France : Maurice Manificat, qui avait coché le 15 km libre, a terminé seulement 5e. Sur le slalom femmes, Frida Handsdotter est championne olympique, l’Américaine Mikaela Shiffrin est 4e et la première Française Nastasia Noens, 20e.

Pour retrouver cette septième journée des JO d’hiver, 20 Minutes vous résume le tout en vidéo.