JO 2018: Pourquoi les meilleurs joueurs de hockey ne seront pas à Pyeongchang

Le Canada ne défendra pas son titre de champion olympique de hockey avec les joueurs qui l’ont remporté il y a quatre ans à Sotchi. Pour la première fois depuis les Jeux de Lillehammer en 1994, la Ligue nationale de hockey (ou NHL en VO) ne libérera pas ses joueurs pour le tournoi olympique de hockey, faute d’accord avec le Comité international olympique. Malgré la grogne de certains de ses joueurs vedettes à l’instar d’Henrik Lundqvist, le meilleur championnat de hockey au monde a refusé l’instauration d’une « trêve olympique » dans le calendrier de sa saison 2017-2018.

Disappointing news, @NHL won't be part of the Olympics 2018. A huge opportunity to market the game at the biggest stage is wasted..