VIDEO: Netflix dévoile les premières images de son docu-série sur la Juventus

First team: Juventus sera disponible le 16 février sur Netflix. — PACIFIC/SIPA

La plate-forme américaine de streaming Netflix vient de dévoiler les premières images de son docu-série sur le club italien de la Juventus de Turin.

Annoncé en octobre dernier, First Team : Juventus comportera quatre épisodes, tous disponibles à partir du 16 février prochain.

Filmée au cours de cette saison 2017-2018, la série suivra le quotidien de la Vieille dame et sera appuyée par les interviews de quelques joueurs de l’équipe actuelle mais aussi de la légende Alessandro Del Piero, annonce Netflix.

Netflix racontera « la Juve d’un point de vue complètement nouveau, en suivant les joueurs non seulement sur le terrain, lors des matches et des entraînements, mais aussi et surtout dans les moments plus intimes et personnels quand, une fois enlevés les maillots et les crampons, ils quittent leurs habits de champions pour redevenir des hommes comme les autres », avait expliqué dans un communiqué la Juventus​.

Du côté de la Premier League, Amazon a également programmé la production d’un docu-série sur Manchester City, mais n’a pas encore communiqué de date de diffusion.