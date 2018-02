Premier League: ça ne s'améliore pas entre Riyad Mahrez et Leicester

FOOTBALL L'Algérien ne se présente plus à l'entraînement depuis plusieurs jours...

Riyad Mahrez a des envies d'ailleurs. — Joe Toth/BPI/Shuttersto/SIPA

La situation ne s’améliore pas entre Riyad Mahrez et Leicester. L’ailier algérien ne se présente plus à l’entraînement depuis quatre jours et ne devrait donc pas disputer le match des Foxes face à Manchester City samedi soir, après avoir déjà manqué les deux derniers matches de son équipe en Premier League.

Sous contrat jusqu’en 2020, Mahrez est en conflit avec son club qui n’a pas voulu le laisser partir pendant le mercato hivernal. Manchester City avait notamment proposé une offre de 65 millions d’euros, plus un joueur en échange, durant les derniers jours de janvier.

A la différence de beaucoup, prompt à tirer des conclusions sur une ligne de stat, je n'ai jamais douté du talent de #Mahrez. Et de loin de croire qu'il n'était le joueur d'une saison. Là, c'est juste le meilleur coach de la planète sur les 10 dernières années qu'il le veut... pic.twitter.com/yZ3Sju8zwo — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 6, 2018

Selon le quotidien The Times, l’attaquant de 26 ans était absent mardi à l’entraînement pour le quatrième jour consécutif, et Leicester envisage de faire appel à l’Association des footballeurs professionnels pour qu’elle serve de médiatrice dans ce conflit.