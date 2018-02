VIDEO. Bordeaux: À quoi ça ressemble un All Star Game de hockey?

2.000 places ont déjà été vendues pour le All Star Game. — Clément Carpentier - 20 Minutes

Le All Star Game version hockey sur glace revient après 10 ans d’absence en France.

Les joueurs de Ligue Magnus feront étalage de leurs talents lors des jeux d’habileté.

Quatre équipes s’affronteront sur des petits matchs de 20 minutes à trois contre trois.

Attention aux yeux. Ce vendredi, il y aura comme un air de NHL à la patinoire Mériadeck de Bordeaux avec le All Star Game.. Un événement qui revient après plus de 10 ans d’absence dans l’Hexagone. Et ce retour, on le doit avant tout à Matthieu Le Blond, le président de l’Association des joueurs professionnels de hockey sur glace : « Ça existe outre-Atlantique mais aussi dans les grands championnats européens. On voulait relancer ce rendez-vous pour parler de notre sport qui a bien évolué depuis quelques années. »

Avec l’aide des Boxers de Bordeaux, AJPH prévoit un véritable show qui « s’inspire largement de ce qu’il se fait aux États-Unis avec du spectacle de la première à la dernière minute », explique Maxime Moisand à 20 Minutes. Le hockeyeur bordelais, vice-président de l’association, va aussi enfiler les patins pour participer à la soirée. Celle-ci débutera notamment par des jeux d’habileté comme lors des All Star Game de basket ou de handball.

L'affiche du All Star Game de hockey avec la place de la Bourse à Bordeaux. - Boxers de Bordeaux

Des petits jeux d’adresse pour se chauffer

Lors de ces « Skills Games »,, le but est « de montrer les différents talents des joueurs », glisse Matthieu Le Blond. Il y aura toute une série d’exercices à effectuer :

- Un relais d’habileté où tous les hockeyeurs participent

- Le tir le plus précis avec des cibles à dégommer dans les cages

- Le lancer le plus puissant (record du monde à 174 km/h)

- Le patineur le plus rapide

- Un concours de penalties

Pas de match Français/Étrangers mais plutôt un mini-tournoi

Ensuite, ce sera l’heure du Tournoi des Étoiles avec les meilleurs joueurs du championnat dispatchés en quatre équipes (Métropoles du sud, nord-est, nord-ouest et sud-Alpes). Maxime Moisant sera bien sûr dans la première avec certains de ses coéquipiers des Boxers : « On ne voulait pas faire les Français contre les Étrangers pour éviter les petites rivalités et puis comme ça, il y a au moins un joueur de chaque équipe de Ligue Magnus. »

À J-3 du #AllStarGame #SLMhockey, découvrez les compositions définitives après les différents changements !

Quelle équipe est selon vous la mieux armée pour remporter le Tournoi des Étoiles ?#ASGSLM #Bx2018 pic.twitter.com/BBVJfDxwlB — All-Star Game 2018 (@AllStarGameSLM) January 30, 2018

Les rencontres se joueront à trois contre trois pour éviter les contacts et surtout favoriser le spectacle avec des joueurs qui vont d’un but à l’autre. Ça va donc patiner très fort à Mériadeck mais l’enjeu est bien autrepart pour les organisateurs. Ils espèrent avant tout « pérenniser ce All Star Game pour en faire un événement viable et sérieux avec un public qui répond présent ». Pour l’instant, un peu plus de 2.000 billets ont déjà été vendus. On est donc encore loin des 16.000 spectateurs du basket à Bercy. Et si cela reste aujourd’hui « un rêve » d’atteindre une telle affluence pour Matthieu Le Blond, le retour du All Star Game de hockey est déjà une première victoire pour lui et son sport !