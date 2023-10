Un policier à moto, qui se rendait sur son lieu de travail à Paris, a percuté un piéton vendredi soir à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, indique le site d’information Actu 17. D’après les premiers éléments de l’enquête, issus notamment de l’exploitation de caméras de vidéosurveillance, le policier a grillé un feu rouge juste avant la collision, précise BFMTV.

La victime, en arrêt cardio-respiratoire au moment de l’arrivée des secours, a pu être réanimée et transportée à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre dans un état grave, avec un pronostic vital engagé. Le policier, qui souffre de blessures plus légères, a été transporté dans un hôpital pour y subir des examens médicaux. Le fonctionnaire, qui travaille dans le 19e arrondissement de la capitale, a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours. Le dépistage d’alcool et de stupéfiants s’est avéré négatif, indique BFMTV.