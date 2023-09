Guerre en Ukraine EN DIRECT : Washington menace Moscou et Pyongyang de nouvelles sanctions…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Diplomatiquement, le rapprochement entre Moscou et Pyongyang se concrétise chaque jour un peu plus. Vladimir Poutine a ainsi accepté de se rendre en Corée du Nord sur invitation de son dirigeant Kim Jong-un, actuellement en déplacement en Russie. Et lors d’une rencontre avec le maître du Kremlin mercredi, le numéro un nord-coréen a assuré à Vladimir Poutine que Moscou remporterait une « grande victoire » sur ses ennemis.