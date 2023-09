Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Deux heures de discussion ce mercredi au cosmodrome de Vostotchny, à l’est de la Russie. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un et le président Vladimir Poutine ont discuté après avoir échangé une poignée de mains capturée par les caméras du Kremlin. Ils ont visité ensemble un site d’assemblage et de lancement de fusées. Le chef d’Etat russe s’est dit « très content » de rencontrer son homologue nord-coréen.

De son côté, Kim Jong-un a assuré son soutien à la Russie, estimant que cette rencontre est un « tremplin » vers des liens plus forts. Après avoir fait l’éloge de la force de l’armée russe « héroïque » en Ukraine, le dirigeant nord-coréen a trinqué au renforcement d’une collaboration militaire entre les deux pays, tout comme Vladimir Poutine qui a dit y voir des « perspectives ».

Le chiffre du jour

100.000. C’est le nombre de tonnes de blé et maïs exportés par l’Ukraine via la Croatie depuis mai 2022. La question de l’exportation des céréales ukrainiennes s’est considérablement compliquée depuis juillet, lorsque la Russie s’est retirée de l’accord négocié un an auparavant.

La Croatie est devenue une nouvelle porte de sortie pour les céréales ukrainiennes. Le port de Rijeka, à quelque 70 kilomètres de la frontière italienne, peut faire transiter environ un million de tonnes de céréales par an, mais espère augmenter sa capacité dans les mois à venir.

La phrase du jour

Nous avons toujours exprimé notre soutien total et inconditionnel à toutes les mesures prises par le gouvernement russe et je saisis cette occasion pour affirmer que nous serons toujours avec la Russie. »

Tels sont les mots de Kim Jong-un. Le dictateur nord-coréen a livré une véritable déclaration d’amour à son allié russe. Il a également assuré que la Russie emporterait une « grande victoire » face à ses ennemis et en assurant que son pays sera toujours aux côtés des Russes.

La tendance du jour

Des drones russes ont visé le Sud de la région ukrainienne d’Odessa dans la nuit de mardi à mercredi, endommageant des infrastructures portuaires du district de la ville portuaire d’Izmaïl et faisant sept blessés, a rapporté le gouverneur local. La Russie a lancé au total 44 drones, a précisé l’armée de l’air ukrainienne sur Telegram.

Par ailleurs, des tirs de missiles ukrainiens contre un chantier naval de Sébastopol, dans la péninsule de Crimée annexée par Moscou, ont endommagé deux bateaux en réparation et fait 24 blessés, ont annoncé les autorités russes, l’armée de Kiev se félicitant de son côté d’une opération « réussie ».