Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

C’est la vraie-fausse annonce du jour. En début d’après-midi, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, indiquait sur Telegram « Andriïvka est à nous », à propos d’un village situé au sud de Bakhmout. Elle précisait toutefois que des combats avaient encore lieu dans ce secteur ainsi que dans des zones avoisinantes. Elle a toutefois dû faire machine arrière quelques heures plus tard.

« La déclaration concernant la prise d’Andriïvka est fausse et prématurée. Des combats sérieux et intenses se déroulent actuellement dans les zones de Klichtchiïvka et d’Andriïvka », a taclé la troisième brigade d’assaut, engagée sur le terrain. « De telles déclarations sont préjudiciables, mettent en danger la vie du personnel et nuisent à l’exécution des missions de combat », s’est-elle emportée. Après plusieurs modifications et excuses, le message de Ganna Maliar indique désormais que « des succès ont été enregistrés à Andriïvka et de violents combats sont en cours ».

Le chiffre du jour

22.000. C’est le nombre de pèlerins hassidiques qui se rassemblent à Ouman pour le Nouvel an juif, Roch Hachana, malgré la guerre. « Ils viennent pour la plupart d’Israël, des Etats-Unis et d’autres pays européens », précise le gouverneur régional, Igor Tabourets. Des « abris mobiles en béton » ont été installés et un millier d’agents des forces de l’ordre mobilisés pour l’événement, a-t-il ajouté. Chaque année, des pèlerins hassidiques viennent du monde entier à Ouman pour le Nouvel an juif sur la tombe de Rabbi Nahman de Breslev (1772-1810), une des principales figures du hassidisme, courant orthodoxe du judaïsme.

La phrase du jour

Nous surveillons [les discussions entre Moscou et Pyongyang] avec inquiétude à cause de la possibilité que cela aboutisse à une violation de l’interdiction par le Conseil de sécurité des Nations unies de transactions liées aux armes avec la Corée du Nord. »

Le Japon a souligné jeudi un risque de « violation » des sanctions des Nations unies sur l’armement de la Corée du Nord après la rencontre mercredi entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Vladimir Poutine a notamment évoqué devant la presse des « perspectives » de coopération militaire avec Pyongyang, malgré les sanctions internationales visant la Corée du Nord à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement. Les Etats-Unis ont également fait part de leurs craintes sur une éventuelle livraison de matériel nord-coréen en Russie pour soutenir l’invasion de l’Ukraine.

La tendance du jour

La défense aérienne ukrainienne a détruit 17 drones aériens russes dans la nuit de mercredi à jeudi, a rapporté l’armée de l’air de Kiev jeudi matin, sans communiquer d’informations sur d’éventuels dégâts ou victimes. Cinq autres drones ont toutefois échappé à la vigilance de la défense antiaérienne ukrainienne, sur les 22 lancements repérés vers diverses villes du sud au nord-est de l’Ukraine.

Dans la guerre des drones, la Russie affirme également avoir détruit cinq drones navals ukrainiens en mer Noire dans la nuit de mercredi à jeudi, ainsi que plusieurs drones aériens dans la péninsule annexée de Crimée et dans l’ouest de la Russie, sans faire état de victimes. Les cinq engins ont été détruits par les tirs du patrouilleur en mer Noire Sergueï Kotov, déjà pris pour cible à au moins deux reprises cet été, selon Moscou.