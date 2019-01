L'entrée du siège de la police judiciaire de Paris au 36 quai des Orfèvres, le 1er août 2014 — Kenzo Tribouillard AFP

Emily S., une Canadienne de 38 ans, accuse deux policiers de la BRI de l’avoir violée en 2014.

S’ils reconnaissent avoir passé la soirée avec elle, Nicolas Redouane et Antoine Quirin nient l’avoir agressée.

Les deux hommes comparaissent jusqu'au 1er février devant la cour d’assises de Paris.

Ils encourent 20 ans de réclusion criminelle.



Au tour de Leslie C., une Américaine de 38 ans, de venir témoigner à la barre. Cette brune aux cheveux très longs, portant un haut blanc et un pantalon noir, travaillait comme serveuse au « Galway » en 2014. Désormais devenue « mère au foyer », elle livre à la cour, ce lundi, un témoignage fragilisant la version d’Emily S., cette canadienne qui accuse deux policiers de la BRI de l'avoir violée, une nuit, dans leur bureau du 36, quai des Orfèvres. Ses souvenirs sont un peu flous. Mais elle se rappelle que l’histoire racontée par la plaignante « était un peu… bizarre », déclare-t-elle en français, avec un petit accent américain.

Le 22 avril 2014, Leslie C., qui travaille au « Galway » depuis quatre ans, a pris son service à 16 heures. Elle croit se rappeler que les fonctionnaires de la BRI, qui fêtaient la venue à Paris d’un ancien collègue, étaient déjà là. Puis la plaignante est arrivée. Lors de son séjour dans la capitale française, Emily S. est allée « quelques fois » dans ce pub irlandais, situé face à l’ancien siège de la police judiciaire parisienne. Dans la soirée, elle a demandé à la serveuse si elle connaissait les policiers de la BRI qui étaient présents. « Elle m’a dit : "Ils m’ont demandé d’aller dans leur bureau pour le sexe" », raconte cette Américaine.

« Je ne suis pas sûre pour le sexe… »

Selon Leslie C., la plaignante a ajouté : « Je ne suis pas sûre pour le sexe mais j’irais bien voir les bureaux », son père étant policier au Canada. Elle ne lui a, en revanche, pas précisé quel agent l’avait invité à « faire l’amour » dans le bureau de l’antigang. « Elle m’a dit en anglais : "They asked me", donc "ils" », souligne-t-elle. Emily S. lui aurait également glissé, lors de cette conversation, que l’un d’entre eux avait mis sa « main sur les fesses ». Elle avait l’air « amusée » par la situation et ne semblait pas « choquée » par cette proposition équivoque.

Emily S. avait aussi l’air d’être « amusée » qu’un policier lui mette la main sur les fesses, souligne Leslie C.. — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) January 21, 2019

Leslie C., elle, n’est pas « étonnée » plus que ça par l’attitude des policiers. « J’avais une collègue, Candice, qui m’avait dit être aussi allée dans leurs bureaux. Mais il ne s’est rien passé. Ils invitaient des personnes dans leurs bureaux, je le savais », explique-t-elle. La serveuse américaine, elle, n’a jamais « visité » les locaux de la BRI. Quelques heures plus tard, alors que le pub s’apprête à fermer, un policier est venu chercher Leslie C. et sa collègue, Kiri J., et leur a demandé de l’accompagner au Quai des Orfèvres. Devant la porte, elles ont trouvé Emily S. qui « ne pleurait pas, n’était pas hystérique » mais avait l’air « fatiguée ». « Je ne veux pas dire qu’elle était stoïque, mais… »

« J’avais l’impression que ce n’était pas vraiment la vérité »

Les serveuses ont demandé aux policiers présents une chaise pour que la jeune femme puisse s’asseoir ainsi qu’un verre d’eau. Puis Leslie C. lui a proposé son téléphone pour appeler ses parents au Canada car elle avait un forfait le permettant. En l’écoutant discuter, elle a eu « l’impression » que son père était « sceptique » en entendant sa version des faits. Elle aussi d’ailleurs. « Je me rappelle que son histoire était un peu bizarre. Elle a changé un peu les détails », poursuit-elle. Emily S. a notamment assuré à son papa qu’elle avait passé la soirée dans un endroit pour écouter de la poésie et qu’elle avait peu bu.

« Je ne la connaissais que comme cliente, mais j’avais l’impression que ce n’était pas vraiment la vérité ce qu’elle a raconté cette nuit-là », assure Leslie C. Avant d’ajouter : « Pour moi, peut-être qu’elle était d’accord pour faire l’amour avec un policier » mais pas avec plusieurs. Lorsqu’elle a été entendue, en 2014, la serveuse américaine avait déclaré aux enquêteurs de l'IGPN (la police des polices) avoir vu la plaignante embrasser avec la langue Nicolas R. et d’autres agents. « Si vous l’avez dit, c’est que vous l’avez vu ? » l’interroge l’avocat de l’accusé, maître Schapira. « Oui », assure la témoin. Ce que confirme partiellement Nicolas R..

«Un geste sexuel »

Emily S. est invitée à son tour à s’avancer vers la barre. La semaine dernière, elle a assuré n’avoir embrassé personne cette nuit-là dans le pub. « Je ne me rappelle pas beaucoup les détails au "Galway" », souffle-t-elle ce lundi à la cour, précisant qu’elle est « malade » depuis la semaine dernière et qu’elle n’a pas « beaucoup dormi » depuis deux jours. «La semaine dernière, vous étiez affirmative. Là, vous dites quelque chose de différent. Quelle réponse doit-on garder ? » lance à la plaignante l’avocat de la défense.

Maître Schapira, l’avocat de Nicolas R., interroge Leslie C.. Il reprend les déclarations de la serveuse faites lors de sa déposition, le 24 avril 2014. Et à chaque fois la même question : « Si vous l’avez dit c’est que vous l’avez vu ? » « Oui », répond-elle le plus souvent. — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) January 21, 2019

Le président Duchemin rappelle à Leslie C. qu’une autre scène avait retenu son attention à l’époque. Il évoque « un geste sexuel » que la touriste canadienne aurait mimé devant le bar. La témoin répond dans un premier temps que cela ne lui « dit rien ». Le magistrat lui rappelle qu’elle avait déclaré aux enquêteurs qu’Emily S. « avait poussé ses fesses vers les policiers comme pour mimer un acte sexuel et ça ne vous avait pas paru correct ». « Oui… Je me rappelle avoir… Je ne vois plus exactement… Je me rappelle m’être dit que c’était un peu bizarre… Mais… »

Une vidéo de la soirée

Son ancienne collègue, Kiri J., a refait sa vie en Nouvelle-Zélande, il y a trois ans. Elle lui a indiqué, sur Facebook, qu’elle ne pouvait pas venir en France mais qu’elle était d’accord pour témoigner « par Skype ».

Mardi, la cour visionnera notamment les images captées par les caméras de surveillance, installées au « Galway ». Des vidéos qui devraient permettre d’en savoir davantage sur l’attitude des uns et des autres lors de cette soirée. Le procès d’Antoine Q. et Nicolas R. doit se tenir jusqu’au 1er février. Les accusés encourent 20 ans de prison.

