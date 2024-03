Face à la pénurie d’héroïnes dans les jeux vidéo, que préconisez-vous ?

En 2025, GTA VI devrait proposer à ses joueurs d’incarner une protagoniste, au féminin. Et lorsque le premier trailer du jeu a été publié sur les réseaux sociaux, les réactions rétrogrades n’ont pas tardé : Ça y est, « GTA » serait devenu woke.

Le phénomène du sexisme n’est pas nouveau. Et de The Last of Us à Horizon, chaque grosse sortie qui met en scène un personnage féminin a le droit à son lot de commentaires crasses. En 2022, une étude pour le site américain Solitaired s’est penché sur la question de la représentation des femmes dans ces œuvres. Parmi les 150 jeux les mieux notés depuis 1985, seuls 6 % permettent d’incarner une femme.

Face à la pénurie de personnages féminins dans les jeux vidéo, que préconisez-vous ? Joueurs masculins, la présence d’un protagoniste féminin vous désintéresse-t-elle vraiment du jeu ? Joueuses, êtes vous contentes de voir de plus en plus de représentations dans les jeux vidéo ? Votre ressenti dépend-il du jeu (jeu de rôle, jeux multijoueurs, jeu avec une histoire importante…) ? Votre contribution pourra servir à la rédaction d’un article. Merci.