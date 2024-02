Avec « Farming Simulator », l’e-sport est dans le pré

Pendant que certains agriculteurs participent à des concours de vaches ou de mouton cette semaine, à la Porte de Versailles, dans le cadre du Salon de l’agriculture, d’autres compétitions se jouent dans les champs virtuels. Depuis plusieurs années, les joueurs participent à des affrontements de tracteurs très sérieux dans Farming Simulator 2022. Loin des moqueries, le simulateur d’exploitation agricole a su créer la hype autour de lui, au point de devenir un véritable sport virtuel. En 2019, le développeur du jeu, Giants Software, a créé un mode e-sport sur le jeu ainsi qu’une ligue officielle pour aller avec.

Pour certains joueurs, Farming Simulator rime sûrement avec lenteur, austérité et un côté un peu plan-plan. Le mode e-sport du jeu fait tout pour s’éloigner de cette image et proposer quelque chose de rapide à regarder et à comprendre. Les matchs se disputent par des manches de dix minutes en trois contre trois. Après une course pour récupérer les meilleurs véhicules, les deux équipes doivent récolter du blé pour en faire des bottes (qui permettront de marquer des points) et du grain (qui agira comme un multiplicateur de score). Des bonus et la possibilité de fermer certains chemins à l’équipe adverse viennent ajouter des rebondissements à chaque affrontement.

Vingt-et-une équipes officielles

Matthieu Carré, dit Yanka, a commencé par jouer à Farming Simulator 2019. Ancien joueur de « Call of Duty » pendant un temps et né de parents « issus du monde agricole », il s’est laissé tenter par le jeu avant de devenir streameur spécialisé dans le moissonnage de pixels. « Mais, au début, je n’étais pas du tout intéressé par le concept d’un e-sport dessus », assure-t-il.

C’est en 2021, comme de nombreux joueurs, qu’il découvre toute l’ampleur de la compétition sur le jeu. En mai, le streamer Zerator organise l’édition annuelle de sa ZLAN, une compétition sur plusieurs épreuves regardée par des dizaines de milliers de spectateurs. Au menu de cette année-là : Farming Simulator. « Je suis tombé dedans, j’ai rejoint la scène compétitive et j’ai été approché par une équipe belge, poursuit Yanka. Moi-même j’ai été surpris d’accrocher autant. »

Cette équipe, les Justd’Tracté, est toute jeune : elle s’est formée en juillet 2023 pour la nouvelle saison. Ses quatre membres s’entraînent ensemble une fois personne, et ils sont arrivés deuxièmes lors de leur dernier tournoi. Il s’agit d’une des rares équipes parmi les 21 de la ligue officielle qui n’est pas sponsorisée par une marque, et une des quatre équipes francophones dans un jeu surtout dominé par des joueurs allemands. « Il y a un manque de représentativité flagrant. Les compétitions sont commentées en allemand ou en anglais, rarement en français », estime Yanka.

Des compétitions qui rapportent du blé

Ce désamour tient peut-être au caractère austère du jeu, y compris pour les débutants qui voudraient s’y essayer. Le joueur pro l’affirme : « Les contrôles du tracteur ne sont pas évidents, il faut jouer souvent pour rester au niveau. Mais c’est intéressant de tirer de la compétition d’un jeu qui n’est pas facile à prendre en main. » Comme tous les jeux compétitifs, il faut savoir prendre des décisions rapidement. Et surtout, ici, s’adapter au côté aléatoire des différents bonus.

La saison s’organise autour de tournois en ligne, mais aussi en présentiel, aussi bien lors d’événements gaming que sur des salons agricoles. Malheureusement, pas la peine de faire la queue au Salon de l’agriculture de Paris : la majeure partie a lieu en Allemagne, où le jeu est extrêmement populaire. Et les prix n’ont pas à faire rougir d’autres e-sports : 15.000 euros de cash prize par tournoi. A la fin de la saison, les 8 meilleures équipes sont invitées aux Worlds pour se disputer une récompense de 80.000 euros.

« Le jeu met en valeur la profession »

Cette finale se déroule lors de la Farmcon. Car oui, la série de simulateurs a même sa propre convention ; où d’autre qu’en Allemagne ? La saga ne cesse de gagner en popularité, « surtout depuis Farming Simulator 2022, affirme Yanka. Même moi, en tant que streameur, j’ai pu le ressentir dans mes stats. » Selon Giants Software, cette mouture, la plus récente sur PC et celle utilisée en compétition, s’est écoulée à 6 millions d’exemplaires depuis sa sortie il y a un peu plus de deux ans.

Cette hype inattendue profite aussi au secteur agricole représenté dans le jeu. De nombreuses marques d’équipements agricoles, comme Trelleborg ou New Holland, apparaissent à l’écran et sponsorisent, en retour, des équipes. « C’est toujours plus facile de jouer à Farming Simulator que d’être sur un vrai tracteur !, tempère Yanka. Mais le jeu montre l’aspect technique que l’on n’associe pas forcément à ce métier. Globalement, la licence met en valeur la profession, et le mode e-sport y contribue. » Le gouvernement lui-même s’y est intéressé. Avec le dispositif « Entrepreneurs du vivant », le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation avait organisé un tournoi de Farming Simulator en 2021, dont la finale avait été diffusée et commentée sur la chaîne Twitch Le Stream, regardée par des milliers de personnes. De quoi faire fleurir des vocations de joueurs, voire d’agriculteurs.