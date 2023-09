Se lancer sur League of legends est un peu intimidant, pour un novice. Le hit de Riot Games, qui est toujours un titre incontournable de la scène esport quatorze ans après sa sortie, est un jeu complexe, qui nécessite des heures et des heures d’entraînement pour en maîtriser tous les rouages. À l’occasion du League of legends Championship (LEC)* à Montpellier (Hérault), 20 Minutes a demandé à des joueurs expérimentés de livrer quelques conseils à de jeunes padawans qui débutent sur ce jeu de stratégie culte.

Comment choisir son personnage ?

Avant de se lancer dans des batailles épiques, la première des épreuves, c’est le choix de son personnage, le « champion ». Et c’est, déjà, un peu délicat. League of Legends dispose de plus de 160 protagonistes, répartis en plusieurs classes. Et chacun a des compétences différentes. « Tandis que les personnes jouant depuis les prémisses ont pu assimiler les champions existants et apprendre les nouveaux champions au fur et à mesure des saisons, les nouveaux joueurs ont maintenant près de 165 champions à apprendre, chacun d’entre eux possédant quatre sorts (ou plus pour certains), et un passif unique, reconnaît Christophe, un habitué de League of legends. C’est difficile. Et même si Riot games simplifie certains champions, cela reste très conséquent à assimiler. »

Alors comment faire ? Pour Nathan, il faut se demander, avant tout, quel style de jeu nous correspond. « Tu préfères jouer un mage, ou un "Attack damage carry" (ADC) qui joue de loin, un tank pour permettre à ton équipe de faire des dégâts ou un assassin pour aller chercher les "Dégâts par seconde" (DPS) de l’équipe d’en face ? », questionne-t-il. Mais il faut, aussi, poursuit le joueur, miser sur un héros qui nous plaise, « graphiquement ». « Au coup de cœur », renchérit Maxime. Et, détaillent bon nombre de joueurs, il ne faut pas négliger le choix des sorts, qui confèrent des compétences particulières aux champions.

Comment mener ses premières batailles ?

Une fois en selle, il faut se lancer dans l’arène. L’objectif est simple : détruire la base adverse. Y parvenir, en revanche, est beaucoup plus complexe. En particulier pour un débutant qui n’a jamais mis les pieds sur cette terre hostile. Pour faire ses premiers pas, il y a un mode, qui permet de s’entraîner. Mais pour Enzo, « le tutoriel in game est assez maigre. Je conseille d’en apprendre davantage grâce aux nombreux guides postés sur YouTube. » Et ne se lancer vraiment dans la bataille, avec les joueurs de longue date, « que lorsque l’on se sent prêt mécaniquement et mentalement. En effet, les Multiplayer online battle arena [Moba, les jeux de bataille en ligne] peuvent être très vite cruels pour un novice, certains joueurs pouvant se montrer assez virulents à l’égard d’un débutant. »

Mais pas de panique : sur League of Legends, « les débuts sont difficiles, on perd beaucoup de parties et, clairement, c’est un temps qu’il faut être prêt à investir, assure Christophe. Mais les sacrifices mènent aux résultats ». Et puis, « vous progressez, même si vous ne le voyez pas », ajoute Gwen. « Il faut rester calme, se remettre en question, et surtout, beaucoup jouer, note Flio. League of legends, c’est un jeu qui prend du temps. »

Un joueur professionnel de League of legends (Archives). - David Tanecek/AP/SIPA

Comment faire face à la toxicité d’une partie de la communauté ?

Une majorité des témoignages que 20 Minutes a reçus alerte également les novices sur la « toxicité » d’une partie de la communauté de League of legends. Certes, Riot Games a intensifié, en particulier ces derniers mois, la chasse aux joueurs indélicats, insultants ou harceleurs, sur le tchat intégré au jeu. Mais tous les mufles n’ont pas été bannis. « Les joueurs ne comprennent pas qu’il est encore possible de débuter », s’exaspère Gwen. Yohan conseille de « rester calme », en toutes circonstances. Même quand la défaite semble inéluctable. Et, s’il le faut, il invite la communauté à couper le sifflet aux autres compétiteurs. Julien est du même avis : il faut désactiver le tchat adverse et celui de l’équipe. « Ça permet de se concentrer sur son gameplay et ça enlève 95 % de la toxicité », assure-t-il. Alors, oui, on rate quelques remarques de « joyeux lurons occasionnels », car il n’y a pas que des méchants dans League of Legends, « mais ils ne valent pas l’avalanche de losers impertinents » que subissent les joueurs bienveillants.

Maxime invite aussi les débutants à « faire des pauses, surtout après les défaites. Ça évite de rester dans un état d’esprit mauvais, qui ne peut qu’être nocif ! » Elsa a une autre solution au poison que représente une partie de la communauté. « Rien ne vaut de jouer avec ses propres amis, pour trouver du plaisir dans ce jeu ! », confie-t-elle. Ou bien « former des groupes de joueurs », ajoute Ludo. Nathan ne met toutefois pas toute la communauté à la poubelle. « C’est aussi une communauté très bienveillante, et un grand nombre des joueurs sera prêt à t’aider pour t’apprendre à jouer ! », assure-t-il.

Et sinon, comment… Ne pas jouer ?

Certains lecteurs, qui connaissent bien League of legends, sont plus radicaux. « N’installez jamais ce jeu ! » s’emporte Guillaume. « Ne jouez pas, renchérit Erwann. Vous serez tellement heureux quand vous gagnerez, mais vous passerez des journées pourries si vous perdez. » « Ne lancez pas ce jeu si vous tenez à votre intégrité mentale ! », prévient Kenshin. Javelle conseille plutôt aux novices qui ont envie de se lancer dans un jeu d’arène en ligne de « jouer plutôt à Dota 2 », un titre développé par Valve Corporation, « s’ils cherchent un vrai jeu compétitif et exigeant ».

Mais si c’est League of legends et aucun autre qui vous plaît, Thomas, qui décrit le jeu comme « chronophage » et qui trouve déplorable de « se faire insulter par un enfant de 12 ans en pyjama », a une solution : plutôt que de jouer, il propose de suivre les compétitions de League of Legends « comme un match de sport ». Regarder, sans jouer. Après tout, on s’apprête tous à vivre le Mondial de rugby sans jamais avoir tapé un drop.

Les finales du League of legends Championship (LEC) ont lieu à partir de ce vendredi, et jusqu’à dimanche, à la Sud de France Arena, à Montpellier. Tout le programme (compétitions, animations, etc.) et les réservations, c’est par ici.