Le retour de la bête fait fureur. Le jeu vidéo « Gévaudan 1851 », confectionné par des étudiants de l’école Pôle 3D, à Roubaix, dans le Nord, semble en passe de devenir une référence dans le monde des jeux de plateforme sur PC. L’école, qui fête ses 20 ans cette année, vient d’apprendre que ce jeu est finaliste des Pégase, l’équivalent des Césars au cinéma. La cérémonie de récompenses se tiendra le 9 mars, à Paris.

Cette bonne nouvelle fait suite à une sélection, la semaine dernière, parmi les six meilleures productions indépendantes mondiales présentées, fin mars, aux IGF (Independent Game Festival) de San Francisco, aux Etats-Unis. Une sorte de cérémonie des Oscars pour le jeu vidéo.

Autour de la légende de la bête du Gévaudan

« Il faut attendre les récompenses, mais cette double sélection montre que le niveau de notre formation est de qualité », souligne Olivier Carlot, directeur de la filière jeux vidéo à Pôle 3D.

« Gévaudan 1851 » est un jeu conçu par neuf étudiants autour de la légende de la bête du Gévaudan. « Il s’agit d’une enquête dans un monde semi-ouvert au design impressionniste en temps réel, ce qui représente une véritable prouesse technique », souligne l’école roubaisienne, dans un communiqué.

L’intrigue se passe en 1851, après le coup d’état de Napoléon III. Les campagnes s’embrasent et les villages entiers sont vidés de leurs habitants. Le joueur doit enquêter sur ces mystérieuses disparitions attribuées au retour de la bête du Gévaudan, qui avait sévi, un siècle plus tôt, entre la Lozère et la Haute-Loire. Brrr !!!