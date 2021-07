Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série du podcast estival L’Eté dans vos oreilles consacrée aux histoires extraordinaires, récits et légendes… De Aix-en-Provence à Gauchin-Le-Gal en passant par Rennes-le-Château, guides, historiennes et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent Histoire, identité locale, peurs collectives, parfois désirs…

Pour ce nouvel épisode, partons sur les traces de la « bête du Gévaudan ». Un ou des animaux, dont on ne sait toujours pas avec précision la nature, sont à l’origine d’une série d’attaques contre des personnes entre 1764 et 1767, dans l’ancien pays de Gévaudan, en Lozère​. Entre 88 et 124 attaques, souvent mortelles, ont été comptabilisées, le plus souvent contre des enfants et des adolescents. Des zones d’ombre entourent cette histoire, et de nombreuses théories et polémiques se sont développées à propos de la « bête ». C’est ce que raconte dans cet épisode Valentine Schira, guide conférencière. La bête du Gévaudan a inspiré nombre d’écrits, de films, et un musée en Haute-Loire porte son nom.

