ETUDE Selon ce sondage, le support le plus utilisé par les joueurs est le smartphone, juste devant l’ordinateur et la console

Une personne jouant à un jeu vidéo. (Illustration) — Sierakowski/ISOPIX/SIPA

Plus de sept Français sur dix (71 %) jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo. C’est ce qu’indique la dernière étude Médiamétrie « Les Français et le Jeu Vidéo », mise en ligne par le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) et relayée par Clubicce jeudi.

Dans le détail, cela représente 32,75 millions d’adultes et 4,41 millions d’enfants âgés de 10 à 17 ans, soit 96 % de cette dernière classe d’âge. Par ailleurs, près d’un Français sur deux joue régulièrement.

En France, les joueurs ont en moyenne 40 ans !

49% des Français jouent régulièrement et un adulte sur trois joue tous les jours. Et vous ?



Infos partagées par @SELL_JeuxVideo #PGW pic.twitter.com/y9R0oNnEhQ — jeuxvideo.com (@JVCom) October 24, 2019

Le smartphone, support le plus utilisé

Précisément, 49 % des Français assurent jouer au moins une fois par semaine. Leur âge moyen s’établit à 40 ans. Parmi ces joueurs réguliers, un enfant sur deux joue tous les jours. Cette situation concerne un adulte sur trois.

Le support de prédilection pour les jeux est désormais le smartphone. Il est le « support le plus utilisé par les joueurs (53 %) juste devant l’ordinateur (50 %) et la console connectée au téléviseur (46 %) », précise le sondage. A noter que les joueurs les plus âgés préfèrent se divertir sur les ordinateurs et les tablettes. Les plus jeunes, eux, choisissent plutôt les consoles de jeux classiques ou portables.

*Sondage réalisé sur Internet du 2 au 27 septembre 2019, auprès d’un échantillon de 4.049 internautes de 10 ans et plus.