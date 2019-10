Il faudra attendre un peu tôt avant de voir la bête, la PlayStation 5, donc voici un beau logo PlayStation — Sony Interactive Entertainment

Un an. Il faudra donc attendre un an avant de mettre les mains sur la prochaine console de Sony, la PlayStation 5. Si le constructeur japonais ne s’est fait fouler pour le nom, il n’a pas non plus mis les petits plats dans les grands pour cette officialisation et la date de sortie, fin 2020. Un simple communiqué sur le blog du site PlayStation, suite à un article publié par Wired​. Le magazine spécialisé a, lui, la chance d’en voir un peu plus : la manette.

Une nouvelle manette plus immersive

« L’un de nos buts principaux avec la prochaine génération de consoles est d’approfondir encore le sentiment d’immersion, explique Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment. Nous avons donc profité de l’occasion pour revoir le toucher, et cela passe par deux nouvelles innovations. Premièrement, nous adoptons la technologie de retour haptique en lieu et place de l’habituelle vibration. » Se crasher dans un mur à Gran Turismo sera ainsi ressenti différemment qu’un tacle à Fifa. La seconde innovation concerne les gâchettes, les boutons L2/R2, dont la résistance pourra maintenant être programmée par les développeurs selon l’expérience de jeu voulue.

D’autres annonces et détails seront révélés au cours de l’année 2020, Jim Ryan, qui rappelle que la PS4 a encore de beaux jorus devant elle avec Death Stranding, The Last of Us Part II ou encore Ghost of Tsushima.