Dans un rapport publié jeudi, le think tank londonien InfluenceMap accuse Facebook d’avoir laissé plusieurs géants de l’industrie du pétrole diffuser massivement des publicités afin de promouvoir les énergies fossiles comme solution à la crise climatique. 25 entreprises de l’industrie pétrolière et fossile auraient ainsi dépensé neuf millions et demi de dollars en 2020 afin de diffuser leurs publicités sur le réseau social, rapporte The Guardian.

À lui seul, le groupe ExxonMobil aurait dépensé cinq millions d’euros. Selon InfluenceMap, cette société américaine a notamment utilisé Facebook afin de promouvoir l’utilisation du pétrole, présenté comme abordable, fiable et important pour que l’Amérique ne dépende pas d’autres pays dans son approvisionnement énergétique.

