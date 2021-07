Vrai pass sanitaire pour faux vacciné. Selon nos informations, quatre personnes – trois femmes et un homme – ont été condamnées, mardi, par le tribunal correctionnel de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, à des peines allant jusqu’à 18 mois de prison pour un trafic d’attestations de vaccination. Plus de 200 documents tout à fait valides auraient été vendus à des non-vaccinés, précise une source policière.

L’enquête, menée par la sécurité territoriale de Seine-Saint-Denis, débute en fin de semaine dernière après un signalement de la Caisse d’assurance maladie : elle soupçonne une employée du centre de vaccination de Villepinte d’avoir délivré deux pass sanitaires à un couple qui ne s’est pourtant jamais présenté dans le centre. La jeune femme qui travaillait à la saisie et à l’édition de ces certificats avait déjà éveillé, quelques jours auparavant, l’attention de ses collègues qui l’avaient surprise en train de consulter une liste de numéros de Sécurité sociale.

Deux complices identifiés

Placée en garde à vue, le 23 juillet, elle a reconnu avoir délivré les deux pass frauduleux… ainsi que 200 autres au cours des précédentes semaines. Elle précise que si elle émettait les documents – bientôt nécessaires pour aller au restaurant, au cinéma ou exercer certaines professions –, sa sœur et un complice, vivant en Espagne, étaient chargés de jouer les intermédiaires en recrutant des réfractaires à la vaccination sur les réseaux sociaux. Egalement placé en garde à vue, le couple qui a éveillé les soupçons de l’Assurance maladie a confirmé avoir vu passer une annonce sur Snapchat et acheté leur pass pour 200 euros. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert 6.320 euros en liquide chez l’employée du centre et 10.000 euros chez sa sœur. Mais selon une source policière, les bénéfices du trafic pourraient s’élever à près de 40.000 euros.

Jugée en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Bobigny, l’employée a été condamnée à 18 mois de prison, dont douze ferme, une peine aménageable sous bracelet électronique. Elle devra également s’acquitter de 10.000 euros d’amende. Sa sœur a été condamnée à un an avec sursis et 3.000 euros. Quant au couple bénéficiaire de la fausse attestation, la femme a été condamnée à deux mois avec sursis et 1.500 euros, son mari à la même peine d’amende. Un mandat d’arrêt a également été délivré à l’encontre de leur complice en Espagne. Les investigations se poursuivent pour identifier les bénéficiaires des vrais-faux pass sanitaires.