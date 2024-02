Ce seront les ultimes épisodes de la série culte. La saison 5 de Stranger Things, actuellement en tournage, devrait être diffusée début 2025. Mais depuis quelques semaines, de nombreux messages sur les réseaux sociaux appellent au boycott de la série phare de Netflix.

En cause, une vidéo publiée par Noah Schnapp, l’interprète de Will Byers, l’un des ados de la bande de Hawkins. On y voit l’acteur de la série qui brandit tout sourire, avec ses amis, des autocollants avec l’inscription « le sionisme est sexy » et « le Hamas, c’est l’Etat islamique ». Une prise de position sur le conflit israélo-palestinien qui n’a visiblement pas plu à de nombreux internautes qui réclament depuis le boycott de la série.

Le hashtag #BoycottStrangerThings partagé plus de 2 millions de fois

Face à la polémique, Noah Schnapp a présenté des excuses publiques dans une vidéo postée sur son compte TikTok. « Je pense que toute personne dotée d’une once d’humanité souhaiterait que l’hostilité des deux camps prenne fin. Je m’oppose à tout meurtre d’innocents et j’espère que vous en faites autant. Et j’espère simplement qu’un jour, ces deux groupes pourront vivre harmonieusement ensemble dans cette région », a-t-il déclaré.

@noahschnapp ❤️ ♬ original sound - Noah Schnapp

Cette vidéo, visionnée plus de 11 millions de fois, n’a visiblement pas suffi à éteindre la polémique. Le hashtag #BoycottStrangerThings a été partagé plus de 2 millions de fois sur la plateforme TikTok. Et selon des données chiffrées de Social Blade, Noah Schnapp aurait perdu environ 500.000 abonnés sur Instagram et plus de 10.000 sur X en un mois.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont ainsi expliqué qu’il fallait recaster le rôle de Will et ainsi trouver un autre acteur pour la dernière saison, à défaut de quoi ils ne regarderont pas la cinquième saison.

La production de la série ne semble toutefois pas prête à se séparer de son acteur. Elle a annoncé le lancement du tournage de la saison 5 sur les réseaux sociaux en partageant des photos et des affiches dévoilant notamment la présence de Noah Schnapp.