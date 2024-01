L’infidèle au Range Rover tagué d’insultes a finalement lavé sa voiture

Fin des histoires. Cela faisait quelques jours que les vidéos d’un onéreux 4x4 couvert d’insultes circulaient sur les internets, particulièrement sur TikTok. Ce qui était, à la base, la vengeance d’une femme trompée s’est rapidement transformé un buzz pour l’infidèle qui a su jouer de la situation. Si le jeune homme a perdu sa copine, il a en revanche gagné une certaine notoriété sur le réseau social.

Il y a sans doute 1.000 façons de se venger de l’infidélité. Dans son cas, la petite amie d’un jeune parisien a décidé de s’en prendre à la voiture de ce dernier après avoir découvert le pot aux roses. A la peinture verte sur la brillante carrosserie noire, la femme bafouée a écrit tout le bien qu’elle pensait de l’homme qui est désormais son ex. « Trompeur », « bâtard », « sale chien », et autres insultes bien senties que l’on ne peut retranscrire ici. Dans son labeur, mue par la vengeance, la jeune femme n’a oublié aucune partie du véhicule, y compris le toit.

Un « coup de com » du rappeur Kaza ?

Sauf que l’infidèle, en découvrant l’état de son Range Rover tout neuf, ne s’est pas précipité dans une station de lavage. Au contraire, il a décidé d’assumer sa traîtrise en se baladant au volant de l’engin dans les rues de Paris. Le tout, filmé par lui-même ou par des badauds éberlués.

@c.3liaa La fameuse voiture a Kaza 😂 #fyp #devinnelapersonne #pourtoi @Kazatony_ ♬ son original - C.22

Son épopée, il l’a ensuite publiée sur TikTok en créant un compte spécialement pour l’occasion. En deux jours, le jeune homme a posté neuf vidéos réalisées au cours de la même nuit. Et là, c’est le carton avec, au cumulé, environ dix millions de vues et plus de 10.000 abonnés, ce qui lui assure l’accès au fameux « fonds créateurs » et la monétisation de ses vidéos.

Fin de l’histoire ? Le jeune homme en question, qui n’est autre que le rappeur Kaza, a fini par laver son 4x4. D’ailleurs, beaucoup d’internautes se sont étonnés dans les commentaires que la peinture disparaisse aussi facilement. Du coup, certains se demandent s’il ne s’agirait pas tout simplement d’un « coup de com' » en amont de la sortie de son album Hearthbreak life II, prévue vendredi. Hasard ? On ne croit pas.