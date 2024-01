Il a échappé au pire. Sébastien Raoult, un jeune hacker français de 23 ans qui était jugé aux Etats-Unis dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable, a été condamné mardi à 3 ans de prison par un juge fédéral de Seattle. Cet ancien étudiant en informatique originaire d’Epinal a également été condamné à restituer 5 millions de dollars. En tenant compte de sa détention provisoire au Maroc et à Seattle, il devrait lui rester 11 mois de prison à purger.

Arrêté au Maroc à la demande du FBI en mai 2022, le Vosgien, qui était accusé d’avoir fait partie du gang de hackers hexagonaux ShinyHunters, spécialisé dans le vol de data ensuite revendues sur le dark Web, risquait à la base jusqu’à 116 ans de prison.

Après avoir nié les faits reprochés, Sébastien Raoult avait finalement plaidé coupable de fraude électronique et de vol aggravé d’identité. En échange, sept autres charges avaient été abandonnées par le département de la Justice, ramenant la peine maximale encourue à 29 ans. Devant le juge Lasnik, les procureurs avaient finalement requis 6 ans de prison. Les avocats du jeune français, eux, avaient demandé 25 mois, une pleine plancher de deux ans de prison pour le vol d’identité, et un mois pour la fraude électronique, rappelant que leur client avait 19 ans au moment des faits et qu’il n’était pas récidiviste.

6 millions de dollars de préjudice

Sébastien Raoult a été interpellé en mai 2022 à l’aéroport de Rabat, au Maroc, où il venait de s’installer. Il était poursuivi par la justice américaine avec deux autres ressortissants français, Gabriel Bildstein et Abdel-Hakim El-Ahmadi, qui sont restés sur le territoire français et n’ont pas été extradés.

Les trois hommes étaient accusés par la justice américaine d’avoir piraté les données confidentielles de plus de 60 entreprises via des techniques d’hameçonnage, puis d’avoir ensuite revendu ces datas sur le marché noir ou négocié des rançons.

Selon l’acte d’accusation, « ils ont volé des centaines de milliers de fichiers de clients et causé des pertes pour des sociétés estimées à plus de six millions de dollars ».