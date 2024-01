Une opportunité en or pour qui rêve d’acquérir une petite maison itinérante ? Surfant sur la tendance des tiny houses, ces mini-maisons sur roues, une publication postée sur Facebook le 17 décembre est devenue virale. Cette dernière promet de faire gagner une de ces habitations, en tentant d’être tiré au sort.

« Nous n’avons pas pu le vendre dans notre showroom en raison de quelques marques mineures, mais plutôt que de le fouetter comme un objet d’occasion, nous avons choisi de répandre la joie en l’offrant à quelqu’un qui l’a partagé ! Avant le 5 janvier à 14h00 », explique la publication dans un français approximatif.

La publication a suscité plusieurs milliers de réactions. - Capture d'écran Facebook

Publié par une page nommée « Tiny’ House », le post a été partagé plus de 72.000 fois. Il est accompagné de plusieurs photos montrant l’intérieur et l’extérieur d’une tiny house au style traditionnel. Dans les commentaires, nombreux sont celles et ceux à identifier leurs amis pour partager leur envie de remporter le gros lot.

Fake Off

Plusieurs signes indiquent que la publication est en réalité un moyen d’attirer les internautes dans une arnaque. Les photos utilisées ont été récupérées sur un vrai site de location de tiny houses aux Etats-Unis et au Canada. Il est possible de le constater via l’intégralité des clichés partagés, qui contiennent le filigrane « Tiny House Marketplace ». L’annonce originale est toujours en ligne sur le site, mais n’est plus disponible à la location. Le nom et la photo de la page Facebook sont eux-mêmes calqués sur une page préexistante.

Dans une publication plus récente, qui promet toujours de faire gagner une tiny house, la page partage un lien vers un site Internet, indiquant : « Veuillez terminer votre dernière étape maintenant !!! Afin que nous puissions approuver votre inscription. »

Le site Internet n’a qu’une seule page et très peu d’informations, à l’exception de quelques photos (qui sont celles d’un bus aménagé plutôt que d’une tiny house), et d’un gros bouton orange « s’inscrire maintenant ». Ces éléments sont des indices quant au caractère suspect de ce site Internet, qui ne contient par exemple aucune mention de contact.

Tous les liens cliquables sur le site renvoient à une page indiquant : « Pour vérifier votre numéro de téléphone portable, suivez les instructions ci-dessous pour envoyer un code SMS unique », avec un numéro « 84072 » . Le pied de page informe : « Le coût du service est de 4,50 euros ».

Le bas de la page égrène également un numéro de téléphone, une adresse mail ainsi que le nom d’une entreprise et une adresse postale. Ces informations sont associées à de nombreux sites Internet construits sur un schéma similaire, et promettant différents services (jeux, horoscope…) moyennant l’envoi d’un SMS, toujours au 84072. La société renseignée en pied de page, du nom de « Gomobee LTD », est inscrite au registre des sociétés de Malte depuis 2019.

Plusieurs signalements d’arnaques

L’adresse URL de la première page Internet « Tiny House » contient elle aussi des informations quant au peu de fiabilité de ce site. La section de l’adresse « halaman-muka » est en effet contenue dans les adresses de différents autres sites au fonctionnement similaire, et ayant déjà fait l’objet de signalements pour arnaque.

Sur le site « signal-arnaque.com » sont par exemple référencés plusieurs sites contenant cette URL épinglée pour phishing, qui consiste à tromper l’internaute pour obtenir des informations personnelles. D’autres internautes, notamment via le centre d’aide de Google, ont également pointé du doigt le registre « halaman-muka », utilisé par plusieurs sites Internet frauduleux.

Ce n’est pas la première fois que des publications virales sur Facebook sont utilisées pour cacher des arnaques. 20 Minutes avait déjà abordé dans un précédent article des escroqueries à l’adoption d’animaux ou encore sur de fausses offres aux prix attractifs sur Facebook.