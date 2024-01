Larmes aux yeux, béret façon Emily in Paris sur la tête et visage rougi par l’hiver, une blogueuse américaine a fait part ce vendredi dans une vidéo TikTok depuis vue plus de 4,5 millions de fois de sa profonde déception quant à l’hospitalité française. Tournée dans le paysage bucolique des berges de la Saône à Lyon, la voyageuse dit regretter d’être venue en France et « s’y sentir très seule ».

« Je ne recommande pas [la France] pour les voyageurs en solo ou une personne qui ne parle pas français. Je n’ai eu aucun problème à rencontrer des gens et à me socialiser avec en Italie ou en Allemagne. […]. Mais ici, je me sens très seule. Les gens me font me sentir mal de ne pas connaître leur culture ou de ne pas parler leur langue », explique la jeune femme originaire de San Francisco.

La blogueuse indique avoir tout de même passé cinq à six jours à Lyon, « une ville magnifique », « mais se sen[t] bête d’être venue ici, d’y dépenser de l’argent et même d’avoir acheté un chapeau français ».