Lyon, ville la plus impolie de France… Vraiment ?

Parfois, il ne fait pas bon être champion. Et mieux vaut ne pas la ramener. Selon une étude réalisée par Prepy, à l’aide des données qui lui ont été remontées, Lyon a décroché cette année la palme de « la ville la plus impolie » de France, coiffant au poteau Marseille, Nice… et même Paris !

Les Gones sont donc sacrés champions de la muflerie, toutes catégories confondues. Pourquoi ? Parce qu’ils passent leur vie sur leur téléphone et ne lèvent jamais le nez de leur écran dans la rue, ne ramassent pas les cacas de leurs chiens et parlent très très fort en public. Sans oublier, toujours selon cette étude, qu’ils ne disent jamais bonjour lorsqu’ils montent à bord d’un bus, ni merci au conducteur. Même chose pour les taxis et les covoiturages.

Rhabillés pour l’hiver, nous avons voulu connaître votre avis. Vous êtes Lyonnais, Lyonnaises ou touristes de passage et vous partagez cette opinion, dites-nous pourquoi. Vous vous inscrivez en faux et trouvez cela exagéré, racontez-nous. Que pensez-vous de cette réputation qui pourrait bien nous coller à la peau pendant longtemps ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos réponses serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance ! (Oui, on n’oublie pas de vous remercier)