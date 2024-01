Un passage au poste tous les deux jours. Cette belle moyenne appartient à un Allemand, qui a aussi été déféré devant le parquet dix fois sur un mois. « Record battu », soupire le procureur de la 23e chambre du tribunal judiciaire de Paris, ce vendredi. Le touriste berlinois, qui ne parle pas français, comparaissait cette fois pour la tentative de vol d’un manteau chez Zara et le non-paiement de deux consommations dans un bar du 17e arrondissement, rapporte Le Parisien.

« Ce sont des faits minimes mais ce n’est pas possible de se servir dans les magasins ou au restaurant comme ça ! », essaie d’expliquer la présidente. Une interprète traduit au touriste qui ne s’exprime qu’en anglais. Le tribunal relève par ailleurs que le Berlinois de 39 ans a été « cité dans 38 affaires entre 2016 et 2023 en Allemagne ». « Il y a une telle répétition qu’il ne serait pas idiot de chercher s’il y a des troubles psychiatriques », défend son avocate.

Le prévenu, lui, explique être venu « pour les fêtes de fin d’année, j’étais accueilli chez des amis, dans le 20e arrondissement », mais qu’une dispute a éclaté. Depuis, l’homme n’a plus de papiers ni d’argent liquide, ni de téléphone pour prévenir ses parents, qui seraient infirmier et aide-soignant. Alors que ses précédents passages au tribunal lui ont déjà valu une OQTF, le Berlinois ne semble pas avoir eu l’idée de passer au consulat d’Allemagne pour trouver une solution.

« Vous êtes conscient que si vous êtes incarcéré, votre peine n’est même pas aménageable, vous serez incarcéré plus d’un an ? », prévient la présidente. Le parquet requiert finalement cinq mois de prison, mais la juge ordonne simplement 150 jours-amende à 3 euros, et l’invite à « prendre le premier train pour Berlin ». En espérant ne pas le recevoir une onzième fois dans les prochains jours.