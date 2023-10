Les discours masculinistes, idéologie qui promeut la domination masculine, prolifèrent sur Internet. C’est un phénomène facilité par les grandes entreprises du numérique et contre lequel l’Union européenne doit légiférer, estime un rapport publié ce lundi par une association et un think tank.

Le masculinisme est « profondément ancré dans les espaces numériques », devenus « peu accueillants et sécurisants » pour de nombreux utilisateurs, comme les femmes et les personnes LGBT+, alertent dans ce rapport l’association féministe Equipop et l’Institut du Genre en Géopolitique. « C’est un message d’alerte, nous souhaitons [rendre visible] un enjeu encore peu pris en compte par les pouvoirs publics », explique Lucie Daniel, chargée de plaidoyer pour Equipop.

Cyberviolences contre les femmes

Réseaux sociaux grands publics (Facebook et YouTube, par exemple), plus spécialisés (Reddit et Twitch) ou encore forums permettent aux mouvements masculinistes de diffuser leurs messages et de toucher un large public. Diffusion de photos sans le consentement de la personne, raid numérique, espionnage en ligne… Les masculinistes utilisent également différents moyens pour intimider leurs victimes, qui décident parfois de se retirer des plateformes numériques.

Ces attaques « contribuent à réduire au silence les activistes féministes et les femmes politiques », pointe Lucie Daniel. Pour les grandes entreprises du numérique, la lutte contre les cyberviolences à l’égard des femmes n’est pas une priorité, déplore le rapport. En outre, leur modèle économique « répond à des mécanismes qui favorisent la viralité des contenus haineux ».

« Etablir un cadre strict et harmonisé »

Dans ce contexte, les dispositions de l’Union européennes « sont loin d’être suffisantes » pour réguler l’espace numérique et lutter contre ces violences. Elle doit « établir un cadre strict et harmonisé », estime le rapport.

Il suggère ainsi que l’UE et ses Etats membres renforcent l’intégration de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les politiques publiques du numérique et qu’ils régulent les multinationales du numérique. Il rappelle également la nécessité de renforcer et de compléter l’arsenal juridique, politique et financier en matière de lutte contre ces violences, de manière générale.