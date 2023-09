Tout comme les lecteurs, qui savent que le livre qu’ils lisent a été écrit par un écrivain appartenant à l’Académie-Française, les cinéphiles apprennent parfois, par le générique d’un film, que tel acteur est "de la Comédie-Française".

La mention est parfois plus précise ; à la suite du nom du comédien, on peut lire parfois "sociétaire" ou "pensionnaire de la Comédie-Française".

Cette mention, au générique d’un film, ou, plus généralement, de tout spectacle, est obligatoire. Elle est en effet inscrite, depuis 1995, dans le règlement intérieur de l’illustre compagnie. Mais l’usage s’en est imposé beaucoup plus tôt. Dans les films des années 1930, le nom des acteurs de la maison de Molière était déjà suivi de la mention "de la Comédie- Française".

Cet usage, devenu obligatoire, s’explique en partie par le caractère exclusif du contrat qui lie les pensionnaires et sociétaires à la Comédie-Française. En effet, ils se doivent d’abord à leur troupe. Pour jouer dans un film, par exemple, ils doivent donc demander l’autorisation de l’administrateur du Théâtre-Français, comme on appelle parfois la Comédie-Française. S’il le juge à propos, il leur accorde alors un congé, qui leur permet de participer au film. Cette mention "de la Comédie-Française" indique donc que le comédien appartient d’abord à l’illustre compagnie et que ce n’est qu’en vertu d’une dérogation spécifique qu’il a pu jouer dans un film ou un spectacle.

Les cinéastes et metteurs en scène ont d’ailleurs fréquemment recours à ces acteurs. Et les cinéphiles savent que, dans les années 1940 ou 1950, certains acteurs de la Comédie-Française sont devenus des visages familiers pour les spectateurs. Pour les metteurs en scène et les producteurs, cette mention "de la Comédie-Française" était donc un gage de qualité. Et elle l’est restée de nos jours.

À l’inverse, elle permet à la maison de Molière d’être mieux connue des Français. La participation de ses comédiens à des films de jeunes réalisateurs contribue à dépoussiérer l’image d’une institution qui cherche, par ailleurs, à innover dans les mises en scène de ses spectacles.

