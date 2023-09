Même Léa Salamé a été surprise par la force des propos. « Il n’y a pas de comédiens homos qui font une grande carrière », a tancé Muriel Robin sur le plateau de « Quelle époque ! » sur France 2, samedi 16 septembre. « Je connais les acteurs homos français, et on ne saura jamais qu’ils sont homos, car s’ils le disent, on ne leur mettra plus une femme dans les bras », a argumenté la comédienne.

« Quand on n’est pas pénétrable dans le cinéma, on ne vaut rien. »

Selon elle, il faut être « désirable » pour faire du cinéma, or, « quand on est homosexuels, on n’est pas désirable, on n’est pas pénétrable, a lâché l’humoriste. Et quand on n’est pas pénétrable dans le cinéma, on ne vaut rien. »

🗣️ "Je ne fais pas de cinéma car je suis homosexuelle"



✊ Le cri du coeur bouleversant de @MurielRobinCOM



📺 #QuelleEpoque @France2tv @LeaSalame pic.twitter.com/FqXuDnAmkf — Quelle Époque ! (@QuelleEpoqueOff) September 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Elle a ensuite regretté de n’avoir joué que dans « deux comédies » dans sa carrière, en conseillant aux jeunes comédiens et comédiennes homosexuels : « pas la peine de faire ce métier, ils ne feront pas de cinéma. »