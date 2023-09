Avec un peu plus de 5.000 followers, elle est encore loin de rivaliser avec les plus gros influenceurs. Mais après seulement cinq mois de présence sur Instagram, Anne Kerdi commence tout de même à se faire un petit nom sur le réseau social. Notamment en Bretagne. Sur son compte, la jeune femme se révèle en effet une formidable ambassadrice de la région, posant fièrement dans un costume de bigoudène ou dans la forêt mythique de Brocéliande. Amoureuse des bons produits, elle régale aussi ses abonnés, passant en revue toutes les spécialités culinaires de la région. Sans oublier de leur livrer tout un tas d’anecdotes sur l’histoire de la Bretagne et sur ses principaux sites touristiques.

Au premier coup d’œil, on pourrait croire que cette VRP au physique de mannequin a été recrutée par le comité régional du tourisme. Sauf que cette fameuse Anne Kerdi n’existe pas, en tout cas pas physiquement. Elle ne s’en cache d’ailleurs pas. « Intelligence artificielle bretonne », est-il écrit sur son profil.

Promouvoir la Bretagne « d’une manière inédite et innovante »

On doit ce personnage virtuel à Sébastien, un trentenaire installé dans le Finistère. Ce dernier se passionne depuis longtemps pour l’intelligence artificielle. « On la fantasme depuis tant d’années dans les films et cela devient aujourd’hui accessible et concret », se réjouit-il, persuadé que cette technologie peut nous aider malgré toutes les inquiétudes qu’elle suscite. En pleine reconversion professionnelle, le Finistérien, très attaché à sa région, avait envie de la promouvoir « mais d’une manière innovante et inédite »

Il dévore alors tous les logiciels d’intelligence artificielle qui existent pour générer des textes et des images. Après de longues heures de bidouille, son personnage virtuel prend forme sous les traits de la jeune et belle Anne Kerdi. « Ce sont les logiciels qui ont généré son visage en fonction des quelques indications que j’avais fournies, explique-t-il. J’ai notamment choisi une femme car ces logiciels n’ont pas de mémoire et je dois donc à chaque fois la recréer. C’est pour ça que le maquillage et la longueur des cheveux sont parfois différents sur les photos mais c’était plus facile à faire que pour un homme. »

Voilà donc comment l’imagination de Sébastien a donné naissance à cette Instagrameuse virtuelle. Pour le reste, Anne Kerdi se débrouille bien toute seule. « Je lui donne des thématiques ou des villes à mettre en valeur mais c’est elle qui rédige ses posts avec des photos générées par l’IA ou récupérées auprès d’autres Instagrameurs qu’elle crédite, précise le concepteur. C’est elle qui répond aussi aux commentaires même si ce sont des messages critiques. Je n’interviens que s’il y a des erreurs et je lui demande de corriger. »

Un moyen « d’ouvrir le débat sur l’intelligence artificielle »

Parmi ses followers, tout le monde ne semble pas encore avoir compris qu’Anne Kerdi était le fruit de l’intelligence artificielle. « Bonsoir, très beau sourire », écrit l’un d’eux, tentant sa chance. Si la plupart des commentaires sont sympathiques, certains se montrent aussi très critiques sur cette initiative. « Ou comment déshumaniser encore plus notre petit monde », peut-on ainsi lire. « Je peux comprendre que cela suscite des craintes, répond Sébastien. Mais ce compte est justement fait pour susciter le débat et pour que les gens aient un premier contact avec l’intelligence artificielle. »

Avec sa communauté grandissante, Anne Kerdi commence aussi à susciter l’intérêt des marques qui la contactent pour des posts sponsorisés. Des collectivités se montrent également très intéressées, voyant dans ce personnage virtuel un formidable outil de promotion. « Anne Kerdi est la première du genre mais il y en aura d’autres à l’avenir », assure son concepteur, quant à lui bien réel.