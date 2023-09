C’est le tube de l’été sur les réseaux sociaux. Le remix de la chanson « Saiyan », avec la voix d’Angèle et créé à partir de l’intelligence artificielle, cumule déjà plus de 2,5 millions de vues sur YouTube et encore plus d’écoutes sur les plateformes de streaming. Le responsable de ce raz-de-marée auditif, c’est Lnkhey.

L’artiste de 21 ans qui vit à Nancy ( Meurthe-et-Moselle) ne pensait pas casser Internet grâce à cette reprise du morceau initialement interprété par Gazo et Heuss l’Enfoiré. Mais comment a-t-il fait concrètement ? Angèle, qui a donné son avis après la diffusion du remix, a-t-elle raison de craindre pour son métier ? Le chanteur et compositeur a répondu à nos questions. Un entretien à retrouver en vidéo.