Les cinéphiles trépignent déjà d’impatience… Le hashtag #Barbenheimer, contraction entre la comédie inspirée de la célèbre poupée Barbie et le long-métrage Oppenheimer, dédié au concepteur de la bombe atomique, va donner naissance à un (vrai) film. Le studio Full Moon Features, une société de production spécialisée dans les séries B, vient officiellement d’annoncer la sortie d’un film en streaming fin 2023.

Le phénomène #Barbenheimer a émergé sur les réseaux sociaux cet été, lors de la sortie simultanée fin juillet des deux blockbusters Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan. Le hashtag s’est rapidement répandu, accompagné par l’apparition de « mèmes », des montages graphiques d’un goût parfois douteux, montrant notamment les héros du film Barbie devant un champignon atomique. Mais personne n’aurait pu imaginer que les fausses bandes-annonces mêlant les deux scénarios allaient réellement aboutir à la réalisation d’un véritable film.

« Leur mission ? Faire tomber le patriarcat une fois pour toutes ! »

Mais de quoi va parler Barbenheimer ? Le synopsis du film, en partie dévoilé sur le site JoBlo, fait déjà rêver les internautes. « Au plus profond de Dollsville, un groupe de poupées féminines excédées, dirigé par la brillante Dr Barbenheimer, fabrique une bombe atomique. Leur mission ? Faire tomber le patriarcat une fois pour toutes ! Mais alors que la bataille des sexes s’intensifie, Barbenheimer et sa bande de beautés finiront-elles par faire exploser plus de choses qu’elles ne l’avaient prévu ? ».

Le studio Full Moon, spécialisé dans les films d’horreur à petit budget et dans les films parodiques, a commencé à teaser le film en partageant une première affiche. Il a également précisé que Barbenheimer mélangera « comédie, drame, action et Armageddon ». On ne sait pas encore qui va réaliser le film, ni qui a écrit le scénario, mais le film pourrait sortir sur la plateforme de streaming Prime Video à la fin de l’année.

Barbenheimer n’est pas le premier film né d’une plaisanterie sur les réseaux sociaux devenue virale. Le film FeuilleMan, né d’une blague sur YouTube entre Pierre Niney, McFly et Carlito, sera bientôt diffusé sur Prime Video. Il mettra en scène un super-héros, FeuilleMan, qui « fait le poids d’une feuille, et qui se jette du haut des immeubles ».