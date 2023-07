Le nom de Robert Oppenheimer (1904-1967) est moins connu que son invention. Le créateur de la bombe atomique, responsable du Projet Manhattan, a fasciné Christopher Nolan au point qu'il lui a consacré un film fleuve de plus de trois heures. Cillian Murphy (Peaky Blinders) tient le rôle-titre d’Oppenheimer entouré de stars comme Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon et Robert Downey Jr.

« Je m’intéressais à Oppenheimer depuis un moment, explique le réalisateur à 20 Minutes. Quand j’ai découvert le livre American Prometheus (paru en France au Cherche Midi), j’ai compris qu’il s’agissait de l’une des histoires les plus dramatiques, fascinantes et excitantes que j’ai jamais dénichées. »

Au milieu des scientifiques

Christopher Nolan choisit de faire vivre le processus créatif en plongeant dans la tête du savant, homme brillantissime qui ne comprend pas immédiatement ce qu’implique son invention. « C’est un sujet qu’il est intéressant de traiter de nos jours car on y trouve facilement des relations avec l’actualité, particulièrement dans les rapports entre Oppenheimer et le gouvernement américain », insiste le cinéaste. La guerre en Ukraine a éclaté pendant le tournage rendant le sujet du film encore plus concernant. On partage les inquiétudes, les joies, les doutes et les remords du scientifique dépassé par une création qui nous menace encore aujourd’hui.

L’immersion est totale pendant qu’on suit les progrès des chercheurs pour obtenir un résultat dont, contrairement à eux, le spectateur connaît les dangers. « J’ai filmé certaines scènes en Imax parce que ce procédé permet de faire disparaître les bords de l’écran, précise Christopher Nolan. Je l’ai baptisé '3D sans lunettes' parce qu’il plonge le public au cœur de l’action. »

La magie du cinéma

La séquence la plus marquante du film est celle où Robert Oppenheimer et son équipe testent la bombe pour la première fois. « Nous savions que cela devait être le clou du film », insiste Christopher Nolan. Il fait monter la tension en détaillant chaque aspect de la procédure jusqu’à l’explosion. Plus linéaire que d’autres œuvres du réalisateur, Oppenheimer se révèle plus accessible en faisant vivre avec un génie redoutable comme si on était dans son cerveau. « C’est la magie du cinéma », conclut Christopher Nolan qui en connaît un rayon sur ce sujet.