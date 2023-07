Quand on voit les photos et la bande-annonce de Barbie de Greta Gerwig, des souvenirs d’enfance remontent à la surface. Barbie, tout le monde la connaît même sans avoir joué à la poupée. De là à penser que cette comédie est une fantaisie familiale à l’humour bon enfant risque d’être décontenancé.

« J’ai d’abord pensé mon film pour un public à partir 8-10 ans », confie-t-elle à 20 Minutes avant d’avouer : « En fait, on s’est lâché dans l’écriture sans réfléchir à un public potentiel. On a casé toutes les idées qui nous passaient par la tête sans même être certains que le film serait réalisé un jour. » Pourquoi les aventures de la poupée légendaire incarnée par Margot Robbie et de son petit ami Ken joué par Ryan Gosling ne sont-elles pas conseillées au plus jeune public ? 20 Minutes l’explique après avoir vu Barbie en avant-première.

Patriarcat, quoi ?

Il n’y a, bien évidemment, rien de vraiment choquant dans les péripéties du film, les bambins risquent juste de se sentir largués avec les concepts que manipule le scénario. Une explication détaillée du mot « patriarcat » est un passage indispensable avant le visionnage. Ce thème et ce terme sont au centre de l’histoire, brûlot féministe plus intello que franchement rigolo. Quiconque n’en saisira pas les nuances - a priori les moins de 8 ans sont dans ce cas - perdra une bonne partie des blagues que réserve l’histoire de Barbie et Ken. Greta Gervwig cherche avant tout à faire passer un message sur le rôle des femmes et des hommes dans la société. S’il n’est jamais trop tôt pour aborder ces sujets, le traitement ne se met pas au niveau des petits.

Relations compliquées

Les bambins de moins de 8 ans pourraient aisément se sentir perdus an milieu des divers et nombreux personnages dont les rapports sont souvent complexes. Que ce soit ceux de la « vraie vie » ou ceux de « Barbie Land », les protagonistes entretiennent des relations compliquées. Les dialogues plutôt conçus pour un public plus mûr et les réactions de certaines et certains héros ne sont pas forcément compréhensibles quand on n’a pas atteint l’âge de raison (quel que soit celui-ci). C’est de cela que vient l’un des gros soucis de Barbie : le film a les fesses entre deux chaises. Son look acidulé attire les enfants qui reconnaissent leurs jouets favoris sur les différentes publicités fort bien conçues pour leur plaire. Mais l’œuvre ne correspond pas à cette promesse de divertissement familial.

Appareils génitaux (ou pas)

Les nombreuses allusions aux appareils génitaux de Barbie et ses potes (ou plutôt à leur absence) ne sont sans doute pas non plus accessibles aux plus jeunes même si elles font glousser leurs aînés. A moins que ces derniers soient prêts à leur donner les explications nécessaires à la sortie (bon courage et bonne chance !). Bref, les jeunes enfants ne perdront pas la vue en découvrant Barbie mais sans être traumatisés, il est probable qu’ils s’ennuient à mourir devant une œuvre qui ne leur est clairement pas destinée.