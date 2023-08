Sur la départementale 190, la ville d’Issou (Yvelines), jouxte le parc naturel du Vexin. Il y a un château, une jolie mairie et une petite église. Mais ce n’est pas tant pour cela que la commune de presque 4.000 habitants s’est fait connaître. Issou est - malgré elle - devenue un phénomène du Web.

Pour comprendre l’intrigue, il faut d’abord planter le décor. En Espagne, l’année 2002 connaît l’apparition d’une nouvelle émission de télévision, Ratones coloroas, un talk-show présenté par le journaliste Jesús Quintero. Au cours de la deuxième saison, en 2007, il y invite Juan Joya Borja - plus connu désormais sous le nom de « El Risitas » [« Le fou rire », en français]. Pull gris, cheveux peignés et dents manquantes, l’homme raconte une ancienne expérience en tant que plongeur dans un restaurant de plage. Une première journée tant désastreuse qu’hilarante durant laquelle l’homme a vu ses ustensiles pour la paella être emportés par la marée.

Et pour El Risitas, le fou rire prend vite le pas sur l’histoire. Un rire très communicatif d’ailleurs, ponctué par le nom du présentateur « Jesus » devenu « Issou » dans la bouche de l’humoriste.

Le ras-le-bol de la ville

Depuis, El Risitas est décédé. Mais l’homme reste un mème célèbre sur Internet qui n’a pas forcément fait que des heureux. En 2016, la ville d’Issou a été victime d’un certain nombre d’actes de vandalisme dont l’idée générale est née sur le forum Jeuxvidéos.com : des jeunes viennent crier « Issou » sous les fenêtres des habitants, plusieurs devantures de boutiques sont saccagées et des dizaines et dizaines de canulars téléphoniques poussent à bout la municipalité au cours de l’été. Auprès de la Gazette des Yvelines, une commerçante d’une boutique de toilettage avoue être « en train de couler ». Comme elle, de nombreuses boutiques craignent de mettre la clé sous la porte. Le même été, la mairie annonce déposer deux plaintes pour cyberharcèlement… mais qui n’aboutissent finalement à rien.

Désormais, une fausse page Wikipédia est même dédiée à la « bataille d’Issou ». Le résumé de la page « histoire » explique : « Le délire prend feu à la suite du message d’un forumeur annonçant la modification du Lidl d’Issou, ayant été renommé "Lidl du Petit Prolo". A la suite de cet évènement, les kheys [« un membre » dans le vocabulaire de jeuxvideo.com] décident de s’organiser pour modifier chaque nom de bâtiment, de rue, ou même de rajouter des stickers sur Google Maps. Le Lidl est renommé « Lidl du detit Prolo », le Carrefour Market en « Market Risitas » et la pharmacie, le complexe sportif et parking municipal respectivement en « pharmissou », « sportissou », « stassouissment ».

Oasis rétropédale

La plupart du temps, les commentaires se mêlent cependant à des propos racistes et sexistes. « Je suis un homme comblé. Mon vœu le plus cher a été exaucé par la délicieuse Murielle. Ses talents de coiffeuse me permettent d’accomplir mon rêve : je ressemble enfin à une chambre à gaz », peut-on lire dans les avis laissés auprès du salon de coiffure.

Alors pour la petite ville, cette pression d’Internet est difficile à supporter. En témoigne également le concours organisé en 2019 par la marque de boissons Oasis. Avec l’opération #OasisStreetCan, la marque avait proposé aux internautes de voter pour une ville qui aurait la chance de remporter sa propre canette, sa propre « égérie », et sa propre épicerie.

Connu comme le loup blanc dans la culture Internet, Issou s’était largement imposée comme la ville gagnante sur Twitter, poussée par la brigade du forum 18-25 [pointé du doigt à plusieurs reprises ces dernières années pour ces activités pas toujours réglementaires, entre sexisme, racisme et homophobie… avec une modération toujours limitée]. Face à une nouvelle recrudescence de ce que la marque avait qualifié de propos « inacceptables », Issou avait finalement été exclue du concours.

« Une des nombreuses fois où le forum est allé trop loin »

La commune ne semble pas sortie d’affaire. Sur Google, la mairie d’Issou ne connaît que des avis autour de ce mème. « Superbe paella merci » ou encore « Tout mon soutien à la ville d’Issou à la suite du décès du chef du village "El Risitas". Derrière chaque grande ville, il y a un grand homme, et "El Risitas'' était l’âme de la ville d’Issou ». En somme, un « lieu de pèlerinage sacré » dans la culture Internet.

D’autres depuis ont fait leur mea culpa. « Sur le topic, tout le monde a l’air de trouver l’affaire hilarante. Faut admettre que c’était drôle, mais sérieusement, j’ai quand même l’impression que le raid sur Issou c’est (encore) une des nombreuses fois où le forum est allé trop loin », signale un internaute sur le forum 18-25. « Les montages, par exemple, auraient dû rester discrets, être plus subtiles, pour faire partie du décor sans l’entraver. Pour les avis négatifs, c’était de la méchanceté gratuite et, là, clairement, le retour de bâton, il aurait fallu assumer », conclut un autre.