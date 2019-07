Tweets postés sur le compte officiel de la marque Oasis, le 1er juillet 2019 et supprimés le lendemain. — Capture d'écran Twitter Oasisbefruit

Cette histoire restera peut-être comme un cas d’école dans les cours de marketing. Oasis a lancé mercredi un concours intitulé « Oasis Street Can ». Les internautes étaient invités à se mobiliser sur Twitter pour la ville ou le quartier de leur choix, qu’ils devaient soutenir en la liant au hashtag de l’opération dans un maximum de tweets.

C’est le moment de représenter la mif’ : la ville qui fera le plus de bruit sur Twitter aura sa propre can Oasis 👊📍



Pour voter, tweete le nom de ta ville/ton quartier + #OasisStreetCan — Oasis (@oasisbefruit) June 26, 2019

A la clé : une distribution, dans la commune la plus plébiscitée, de canettes gratuites et à son effigie. A ce petit jeu, c’est Issou qui s’est imposée, comme l’a annoncé la marque de boissons sur son compte Twitter ce lundi.

« PS : les 18-25 vous êtes des oufs »

Pourquoi un tel enthousiasme pour cette commune des Yvelines de 4.100 habitants ? L’explication se trouve du côté du Forum 18-25 ans de Jeuxvideos.com. « PS : les 18-25 vous êtes des oufs [fous] », a d’ailleurs tweeté, avant de le supprimer, le compte Oasis après l’annonce des résultats en accompagnant le message d’un émoji pleurant de rire. De nombreux membres de ce forum utilisent un mème comme signe de ralliement : un Espagnol édenté, surnommé « El Risitas », pris d’un fou rire sur un plateau télé et qui, en voulant dire « Jésus », prononce « Issou ».

Certains membres du Forum 18-25 ans ont utilisé ce mème comme une signature lors d’opérations de cyberharcèlement racistes et sexistes, une partie d’entre eux, ayant d’ailleurs était condamnés pour cela.

Aussi, lorsqu’Oasis a annoncé la victoire d’Issou, une partie des habitués du Forum controversé ont jubilé, et les détracteurs, effarés, ont appelé la marque à prendre ses responsabilités, une partie d’entre eux lançant le hasthag « Boycott Oasis ».

Les tweets haineux seront signalés par Oasis

Contacté par 20 Minutes, le groupe Orangina Suntory France, propriétaire d’Oasis, a annoncé la disqualification de la commune des Yvelines du concours. « La ville d’Issou a gagné haut la main ce concours, grâce à des tweets qui étaient jusqu’à présent bienveillants et respectueux, répond-il. Malheureusement, depuis l’annonce de la ville gagnante, les propos inacceptables de certains membres associés au forum JV 18-25 nous obligent à exclure la ville d’Issou du concours (…) car ce qu’elle représente (malgré elle) et les tweets associés sont totalement contraires aux valeurs de la marque Oasis. » Le même message d’explication a été publié sur Twitter, suscitant là encore des réactions vives et contrastées.

Suite aux nombreuses réactions suscitées par le concours : https://t.co/UesFagaOpt — Oasis (@oasisbefruit) July 2, 2019

Par ailleurs, l’entreprise indique que « tous les tweets jugés irrespectueux et haineux seront automatiquement signalés à Twitter pour que la plateforme puisse prendre ensuite les mesures nécessaires. » Oasis qui a toujours musé sur une communication ludique à base de jeux de mots fruités est, avec ce concours, tombé sur un pépin.