Domino va bien, a tenu à rassurer le refuge qui s’est occupé de lui. La photo de ce patou est pourtant partagée dans de multiples groupes locaux sur Facebook, afin de faire croire qu’il s’agit d’un chien victime d’un accident. « Bonjour. Si quelqu’un cherche ce gentil garçon, je l’ai trouvé allongé sur la route secondaire, lit-on ainsi dans le groupe « Liquide tout [[dans le] 08 ». Il a été renversé par une voiture lors d’un délit de fuite. Je l’ai emmené chez le vétérinaire, il n’est pas pucé, je sais que quelqu’un le cherche. Merci de remonter ce post pour m’aider à trouver le propriétaire. » Touchés par cet appel et par la photo de Domino, blessé, qui l’accompagne, les internautes partagent le post, sans se douter que celui-ci est une arnaque.

A première vue, l’appel semble d’ailleurs authentique. Pourtant, l’annonce n’a pas été postée par un profil, mais par une page Facebook. Et on retrouve la même annonce, mot pour mot, dans des groupes locaux dans toute la France.

Domino, abandonné et blessé à la tête par arme à feu, a été adopté par une nouvelle famille. - Capture d'écran Facebook

FAKE OFF

Une fois que ces messages ont été partagés un certain nombre de fois, les arnaqueurs modifient le contenu du message. Ils suppriment la photo de Domino ainsi que le texte qui l’accompagne et les remplacent par une fausse publicité et un lien vers un site de sondages en ligne. C’est le même procédé dont nous vous parlions en février. A l’époque, les escrocs faisaient croire non à des abandons de chiens mais à des disparitions d’enfants, pour ensuite remplacer ces posts par ces publicités douteuses.

Le même faux profil a ensuite modifié le post, pour inciter les internautes à s'inscrire sur ce site de sondage. - Capture d'écran Facebook

Les escrocs expliquent faussement que vous pouvez « obtenir 150 euros », ainsi que de l’essence ou d’autres récompenses en remplissant uniquement des sondages en ligne. En février, Kantar, le groupe propriétaire du site de sondages, confirmait à 20 Minutes qu'« il n’est pas dans leur politique d’offrir des incitations financières » pour recruter de nouveaux membres. Les escrocs bénéficieraient de chaque nouvelle inscription sur le site, grâce à un tracker permettant de suivre les nouvelles inscriptions.

Domino a quant à lui déjà connu assez de malheurs sans que son image ne soit en plus détournée par des arnaqueurs. Abandonné dans le Kentucky, un Etat américain, en mars, il a été retrouvé avec un pied pourri et une blessure par arme à feu à la tête et au cou. Repéré par un homme qui décide de l’emmener en pick-up dans un refuge, Domino saute du pick-up et se blesse. Des volontaires le retrouvent et l’emmènent dans une clinique vétérinaire, où il est soigné. Il est ensuite pris en charge par Cross your paws rescue, un refuge en Pennsylvanie. Il a finalement été adopté et répond désormais au nom de Audie.

Alertés sur ces posts d’arnaque, les volontaires du refuge avaient indiqué en avril que Domino allait bien. « On ne sait pas trop pourquoi tous ces partages de Domino dans tout le pays disant que c’est un chien retrouvé, avaient-ils alors écrit. Il est heureux et en bonne santé dans son [nouveau] foyer.

Comme pour les faux posts de disparition d’enfants, ces fausses annonces avec des chiens pullulent en anglais. Et Domino n’est pas le seul animal à en faire les frais : nous avons recensé au moins deux autres photos de chiens détournées.